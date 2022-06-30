التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا تبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس

كرة المضرب

بلغت التونسية المصنفة ثانية عالميا الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس الأربعاء بعد فوز سهل على البولندية كاترزينا كاوا القادمة من التصفيات بنتيجة 6-4 و6-صفر. وتواجه اللاعبة التونسية التي أصبحت هذا الأسبوع صاحبة أفضل تصنيف للاعبة أفريقية على الإطلاق، الفرنسية ديان باري المصنفة 77 عالميا لنيل مكان في الدور الرابع.

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واصلت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة سجلها الرائع على الملاعب العشبية وبلغت الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس الأربعاء بعد فوز سهل على البولندية كاترزينا كاوا القادمة من التصفيات بنتيجة 6-4 و6-صفر.

وتعد أُنس، التي وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي مع انطلاق البطولة وهو الأفضل في مسيرتها، واحدة من أبرز المرشحات للقب بعد فوزها بلقب برلين على العشب قبل أسبوعين.

وبدا أن اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما، والتي بلغت ربع نهائي البطولة العام الماضي من حيث انتهت في الدور الأول عندما احتاجت إلى 54 دقيقة فقط لتسحق ميريام بيوركلوند. وانتصرت أُنس في المواجهتين السابقتين أمام منافستها البولندية البالغ عمرها 29 عاما، ولعبت بشراسة منذ البداية.

وبعد تبادل كسر الإرسال مبكرا، نجحت أُنس في العثور على نقاط الضعف في أداء كاوا، التي تلعب على الملاعب العشبية لأول مرة، وكسرت إرسالها في الشوط التاسع قبل أن تحسم المجموعة في الشوط التالي.

وبدت معاناة كاوا من إصابة في الكتف في المجموعة الثانية، وطلبت وقتا للعلاج عند تأخرها 3-صفر، ولم تقدم الكثير عند عودتها إلى أرض الملعب. وتعثرت أُنس عند حسم المباراة حيث احتاجت إلى خمس فرص لإنهاء المواجهة. وتلعب أُنس، التي أصبحت هذا الأسبوع صاحبة أفضل تصنيف للاعبة أفريقية على الإطلاق، أمام الفرنسية ديان باري المصنفة 77 عالميا من أجل مكان في الدور الرابع.

جوكوفيتش يواصل المسيرة

لدى الرجال، حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة انتصاره الـ23 تواليا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ليعبر الأربعاء إلى الدور الثالث.

وشهد اليوم خروج العديد من المصنفين والمصنفات من الدور الثاني أمثال النروجي كاسبر رود وصيف بطولة رولان غاروس والإستونية أنيت كونتافيت والإسبانية غاربيني موغوروسا.

وحقق جوكوفيتش المتوج في ويمبلدون ست مرات انتصارا سهلا على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 79 عالميا 6-1، 6-4، 6-2 في ساعتين فقط.

وكان الصربي استهل حملة الدفاع عن لقبه الاثنين بفوز حذر على الكوري الجنوبي كوون سوون-وو بأربع مجموعات، إلا أنه رفع مستواه الاثنين وبدا سعيدا بالأداء الذي قدمه.

فرانس24/رويترز/ أ ف ب

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