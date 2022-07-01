بطولة ويمبلدون: أنس جابر تتأهل إلى الدور الرابع بعد فوز سهل على الفرنسية ديان باري

كرة المضرب

التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا تحتفل بفوزها على الفرنسية ديان باري وتأهلها للدور الرابع من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، 1 تموز/يوليو 2022.

أزاحت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا منافستها الفرنسية ديان باري من طريقها بسهولة الجمعة، لتتأهل إلى الدور الرابع من منافسات بطولة ويمبلدون الكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. ولم تحتج جابر سوى لـ68 دقيقة لتخطي باري المصنفة 77 بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-3.

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فازت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا بسهولة على الفرنسية ديان باري 6-2 و6-3 الجمعة في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وتتأهل إلى الدور الرابع.

واحتاجت جابر، المصنفة ثالثة في البطولة، إلى 68 دقيقة لتخطي عقبة منافستها وتضرب موعدا في الدور المقبل مع الألمانية أنجيليك كيربر الخامسة عشرة وبطلة 2018 أو البلجيكية إيليز مرتنز الرابعة والعشرين.

وضربت جابر بقوة في بداية المباراة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر قبل أن تنهيها في صالحها 6-2 في 39 دقيقة.

وأبدت الفرنسية مقاومة في المجموعة الثانية وفرضت التعادل 3-3 قبل أن تنجح جابر في كسر إرسالها في الشوط السابع وتقدمت 4-3 ثم كسبت الشوطين التاليين وأنهتها في صالحها في 29 دقيقة.

وقالت جابر "قدمت مباراة جيدة، ليس من السهل اللعب ضد مواهب شابة" مثل باري صاحبة 19 ربيعا.

وأضافت التونسية التي لم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات حتى الآن "بدأت بشكل جيد البطولة التي خصصت لها استعدادا جيدا في برلين"، في إشارة إلى تتويجها بلقب دورة العاصمة الألمانية في 19 حزيران/يونيو الماضي وهو الثاني لها على الملاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي.

وكانت جابر قد بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي في أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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