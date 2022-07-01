طواف فرنسا 2022
طواف فرنسا للدراجات الهوائية ينطلق من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن
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تعطى الجمعة شارة انطلاق طواف فرنسا للدرجات الهوائية في نسخته الـ109 من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن بمشاركة 22 فريقا. وسيستغرق السباق ثلاثة أسابيع على 21 مرحلة من الدانمارك إلى فرنسا مرورا ببلجيكا وسويسرا. وقال موفد فرانس24 عثمان طايبي إن الاختيار وقع على كوبنهاغن لبدء الطواف باعتبار أن سكانها من أكثر مستخدمي الدراجات الهوائية في العالم. ويحظى السلوفيني تود بوغاشار حامل اللقب بحظوظ وافرة للفوز مرة جديدة بالطواف.