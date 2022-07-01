طواف فرنسا 2022

طواف فرنسا للدراجات الهوائية ينطلق من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن

03:58 ينطلق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في نسخته 109 لهذا العام من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن. © رويترز

تعطى الجمعة شارة انطلاق طواف فرنسا للدرجات الهوائية في نسخته الـ109 من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن بمشاركة 22 فريقا. وسيستغرق السباق ثلاثة أسابيع على 21 مرحلة من الدانمارك إلى فرنسا مرورا ببلجيكا وسويسرا. وقال موفد فرانس24 عثمان طايبي إن الاختيار وقع على كوبنهاغن لبدء الطواف باعتبار أن سكانها من أكثر مستخدمي الدراجات الهوائية في العالم. ويحظى السلوفيني تود بوغاشار حامل اللقب بحظوظ وافرة للفوز مرة جديدة بالطواف.