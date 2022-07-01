محمد صلاح يمدد بقاءه مع ليفربول ويوقع عقدا جديدا "طويل الأمد"

المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي يحتفل بالتسجيل في مرمى برايتون أند هوف ألبيون في مباراة فاز بها فريقه 2-0 بالدوري الإنكليزي الممتاز، 12 آذار/مارس 2022.

وقع النجم المصري محمد صلاح عقدا جديدا "طويل الأمد" مع ناديه ليفربول الإنكليزي إثر توصله لاتفاق معه بعد نحو عام من المفاوضات الشاقة والطويلة. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد ولكن تقارير صحافية أشارت إلى أن صلاح سيبقى مع "الريدز" حتى حزيران/يونيو عام 2025، وسيتقاضى مبلغا يتراوح بين 350 أو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. وأعرب صلاح عن سعادته بالبقاء مع الفريق، وكذلك رحب مدربه الألماني يورغن كلوب بتجديد عقد "الملك المصري".

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توصل النجم المصري محمد صلاح إلى اتفاق مع ناديه ليفربول الإنكليزي بعد نحو عام من المفاوضات الشاقة والطويلة، للبقاء في صفوفه بعد توقيعه عقدا جديدا "طويل الأمد"، كما أعلن وصيف الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا رسميا الجمعة.

ولم يعلن ليفربول تفاصيل العقد الجديد لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن صلاح سيبقى في صفوف فريقه حتى حزيران/يونيو عام 2025.

كما أشارت التقارير إلى أن صلاح سيتقاضى مبلغا يتراوح بين 350 أو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما يجعل منه في كلتا الحالتين اللاعب الأعلى دخلا في صفوف ليفربول.

وأضافت التقارير بأن وفدا يضم المدير الرياضي الجديد لليفربول جوليان ورد كان قد توجه إلى مصر حيث يقضي صلاح إجازته، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد قبل التوقيع عليه.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء".

وأضاف: "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع: "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح: "أجرينا تعاقدات جديدة وعلينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجددا".

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

"ملكنا المصري سيبقى معنا"

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

ورحب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بتجديد عقد صلاح بقوله "إنه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه. أنا متأكد من أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالأمر القليل، لأنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة بلغ مرتبة الأساطير معنا".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، قد أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري أبطال اوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في أيار/مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها: "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عاما، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول قد أجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الأوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتوج صلاح في صفوف ليفربول بجميع الألقاب المحلية (الدوري والكأس ورابطة الأندية) وكأس العالم للأندية وبلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وفاز بها مرة واحدة على توتنهام 2-صفر بينهما هدف للنجم المصري، وخسر اثنتين كلاهما أمام ريال مدريد 1-3 عام 2018 وخلال العام الحالي.

وتوج الموسم الفائت هدافا للدوري بالتساوي مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون برصيد 23 هدفا لكل منهما، كما اختير أفضل لاعب خلال الموسم أيضا من قبل اللاعبين المحترفين ورابطة الصحافيين الكرويين.

فرانس24/ أ ف ب

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