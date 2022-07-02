وزير الاتصال الجزائري يقيل مدير يومية عمومية بسبب صورة للمنتخب المغربي

كرة القدم

أقال محمد بوسليماني وزير الاتصال الجزائري مدير يومية الشعب العمومية "لارتكابه خطأ فادحا"، حسبما جاء في بيان للوزارة، بعد نشر صورة منتخب المغرب لكرة القدم لأقل من 18 سنة بدل صورة نظيره الجزائري بمناسبة مباراة الأخير مع منتخب فرنسا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة وهران. ويشهد الوضع بين الجزائر والمغرب أسوأ مراحله بسبب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.

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أفاد بيان لوزارة الاتصال الجزائرية نشر ليل الخميس الجمعة "إنهاء مهام السيد مصطفى هميسي على رأس الجريدة العمومية ‘الشعب’ لارتكابه خطأ فادحا" بدون توضيح إضافي. فيما نقلت وسائل إعلام جزائرية أن مدير اليومية نشر صورة للمنتخب المغربي لكرة القدم بدل صورة للمنتخب الجزائري بمناسبة مباراة الأخير مع منتخب فرنسا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ونشر مدونون ووسائل إعلام عبر الإنترنت، صورة للصفحة الأولى لصحيفة الشعب ليوم الخميس عليها صورة منتخب المغرب لأقل من 18 سنة بدل منتخب الجزائر، علما أن الوضع بين البلدين في أسوأ مراحله بسبب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.

وتأهل عن هذه المجموعة منتخب فرنسا الفائز بنتيجة 3/2 على الجزائر، ويواجه تركيا في نصف النهائي.

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ولم يتأهل منتخب الجزائر للدور نصف النهائي بعد تسجيله هزيمة سابقة أمام المغرب مع فوز واحد ضد إسبانيا.

وانطلقت الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط بوهران السبت بمشاركة نحو 3400 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 أفريقية و3 آسيوية.

فرانس24/ أ ف ب

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