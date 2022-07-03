بطولة ويمبلدون: أنس جابر تتأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة شاقة ضد البلجيكية مرتينز

كرة المضرب

بلغعت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا منافستها ربغ بطولة ويمبلدون كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى بعد فوز بشق الأنفس ضد البلجيكية إليز ميرتينز بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4.

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تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا الأجد بصعوبة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتينز7-6 و6-4.

واحتاجت جابر، المصنفة ثالثة في البطولة إلى اللجوء إلى شوط كسر التعادل للفوز بالمجموعة الأولى 7-7.

وفي المجموعة الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط الأولى قبل أن تحسمها التونسية لصالحها 6-4 وتبلغ ربع النهائي.

وتلعب أُنس في دور الثمانية ضد التشيكية ماري بوزكوفا غير المصنفة والتي تغلبت على الفرنسية كارولين غارسيا بنتيجة 7-5 و6-2.

وكانت جابر قد بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي في أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

فرانس24

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