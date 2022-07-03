تأجيل كأس الأمم الأفريقية المقررة بساحل العاج حتى يناير 2024

كرة القدم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الأحد تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2023 التي كانت مقررة في يونيو/ حزيران بساحل العاج إلى يناير/كانون الثاني 2024. ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل الكاف في جدل جديد جراء تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

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أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي الأحد بتأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى يناير/كانون الثاني 2024. وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو/حزيران من العام المقبل في ساحل العاج.

وأعلن موتسيبي أيضا خلال اجتماع الكاف في المغرب، إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل وسيتم الكشف عن التفاصيل في العاشر من أغسطس/آب.

ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد إثر تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

تحذير سابق من موسم الأمطار

وتسببت المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في منتصف العام في تأجيل موعد انطلاق المسابقة التي ستبقى كما هي في ساحل العاج.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي "حصلنا على العديد من النصائح، وقررنا أننا لا نريد أن نخاطر. لم نكن نرغب في أن نخاطر بإمكانية أن تخرج أفضل مسابقة لدينا بشكل شاحب".

ولم يرد رئيس الكاف على سؤال حول سبب الحاجة إلى وقت طويل قبل اتخاذ مثل هذا القرار خاصة بعد وجود تحذير سابق من موسم الأمطار عند الإعلان في البداية عن موعد انطلاق كأس الأمم في منتصف 2023. وقرر الكاف قبل ذلك تغيير موعد إقامة كأس الأمم إلى منتصف العام في 2019 لتجنب الخلاف بين الأندية والمنتخبات على أبرز اللاعبين.

لكن في ظل مخاوف من الطقس وجائحة فيروس كورونا، تقرر إقامة النسخة الأخيرة في الكاميرون في يناير/كانون الثاني، ما تسبب في تجدد الشكوى من الأندية الأوروبية حول السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الأفريقية في منتصف الموسم. وأضاف موتسيبي "يناير ليس أنسب وقت لأن الأندية الأوروبية لا تريد إرسال لاعبيها لكن ليس لدينا اختيار آخر".

وألمح موتسيبي إلى أن الكاف قد يكون بوسعه الآن تأجيل تصفيات كأس الأمم من سبتمبر/ أيلول للسماح للدول الأفريقية الخمس المتأهلة لكأس العالم بتنظيم مباريات ودية ضد منتخبات من قارات أخرى قبل الظهور في قطر.

وقال موتسيبي "نريد أن نفعل كل شيء ممكن من أجل مساعدة منتخباتنا الوطنية التي ستذهب إلى قطر".

ورفض رئيس الكاف الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بدوري السوبر لكنه قال إنه لن يحل بدلا من دوري أبطال أفريقيا. وأكد موتسيبي أنه سيتم إطلاق المسابقة الجديدة خلال اجتماع الكاف في تنزانيا في أغسطس/آب المقبل.

فرانس24/رويترز

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