رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

كرة القدم

البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد أملا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أكدت تقارير صحافية السبت رغبة المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الصيف أملا في المشاركة في مسابقة دوري أبطال التي لم ينجح "الشياطين الحمر" في التأهل إليها. من جانبه، يصر يونايتد على أن رونالدو صاحب 24 هدفا في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ليس للبيع مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج على العمل معه.

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أبدى المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الصيف اذا تلقى "الشياطين الحمر" عرضا مناسبا.

وعاد البرتغالي البالغ 37 عاما إلى ملعب "أولد ترافورد" قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن على الرغم من نجاحه في فرض نفسه الهداف الاول ليونايتد في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، إلا أن فريق "الشياطين الحمر" اكتفى باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع "سي آر7"، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، بالإضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.

رونالدو ليس للبيع

من ناحيته، يصر يونايتد على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج على العمل معه.

أحرز رونالدو لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في عام 2018 في مسيرة مزخرة بالأهداف والألقاب.

ويستعد لاعبو يونايتد الدوليون للالتحاق بتمارين الفريق في الأيام المقبلة قبل السفر إلى تايلاند الجمعة لبدء جولتهم التحضيرية.

فرانس24/ أ ف ب

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