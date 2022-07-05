أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا وتصبح أول لاعبة عربية تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

نشرت في:

التونسية أنس جابر تحجز مقعدا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب.
التونسية أنس جابر تحجز مقعدا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

تأهلت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر الثلاثاء إلى نصف نهائي بطولة ويمبلون الإنكليزية للتنس بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتصبح بذلك أول عربية تحقق هذا الإنجاز، وأول أفريقية تبلغ نصف النهائي بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر في سنة 1997. وحققت جابر هذا الموسم 35 فوزا، ووحدها المصنفة أولى عالميا البولندي إيغا شفيونتيك التي أقصيت من الدور الثالث، حققت عددا أكبر من الانتصارات بلغ 44. 

إعلان

 بعد انتزاعها فوزا ثمينا من التشيكية ماري بوزكوفا، حققت التونسية المصنفة ثانية عالميا أُنس جابر إنجازا تاريخيا بعبورها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، لتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى في هذه الرياضة.

وفازت جابر على منافستها بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعدا في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة 103.

ولم تخسر التونسية أي مجموعة حتى الآن في البطولة، إذ تخوضها بمعنويات عالية بعد أن توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية في 19 حزيران/يونيو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR