أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا وتصبح أول لاعبة عربية تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

تأهلت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر الثلاثاء إلى نصف نهائي بطولة ويمبلون الإنكليزية للتنس بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتصبح بذلك أول عربية تحقق هذا الإنجاز، وأول أفريقية تبلغ نصف النهائي بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر في سنة 1997. وحققت جابر هذا الموسم 35 فوزا، ووحدها المصنفة أولى عالميا البولندي إيغا شفيونتيك التي أقصيت من الدور الثالث، حققت عددا أكبر من الانتصارات بلغ 44.

إعلان اقرأ المزيد

بعد انتزاعها فوزا ثمينا من التشيكية ماري بوزكوفا، حققت التونسية المصنفة ثانية عالميا أُنس جابر إنجازا تاريخيا بعبورها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، لتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى في هذه الرياضة.

وفازت جابر على منافستها بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعدا في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة 103.

ولم تخسر التونسية أي مجموعة حتى الآن في البطولة، إذ تخوضها بمعنويات عالية بعد أن توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية في 19 حزيران/يونيو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك