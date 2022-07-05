كريستوف غالتييه مدربا لفريق باريس سان جرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

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تعاقد نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء رسميا مع المدرب كريستوف غالتييه، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سعيا لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ويترك بوكيتينو منصبه بعدما قاد نادي العاصمة الفرنسية في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

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أعلنت إدارة نادي باريس سان جرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعيين كريستوف غالتييه لتدريب الفريق الثلاثاء، بعد فترة قصيرة من انفصاله عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وسيلتحق غالتييه بفريق العاصمة الفرنسية بعقد لمدة عامين بعدما رحل عن نيس الشهر الماضي وقاده لبلوغ نهائي كأس فرنسا واحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان المدرب البالغ من العمر 55 عاما التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011. وقبل تدريب ليل قضى غالتييه ثمانية مواسم في سانت إيتيين وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.

وقال غالتييه الذي أصبح أول مدرب فرنسي يقود باريس منذ لوران بلان خلال الفترة 2013-2016 "عندما تكون هنا (بارك دي برينس) تشعر بحجم التوقعات".

وأضاف "أشعر بالتقدير بالمسؤولية التي أحملها، حتى يقدم باريس سان جرمان موسما رائعا. أنا مستعد لذلك. إذا كنت قبلت هذه المهمة فلأني قادر عليها، لكن علينا أن نفعل ذلك معا".

وفي باريس، سيعود غالتييه للعمل مع لويس كامبوس، الذي تولى مؤخرا منصب مستشار كرة القدم، حيث عمل الثنائي معا في ليل.

ويأتي تعيين غالتييه بعدما وضع ناصر الخليفي رئيس سان جرمان حدا للتكهنات حول زين الدين زيدان ونفى التقارير عن وجود مفاوضات مع اللاعب الفائز بكأس العالم 1998 لقيادة نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "لم نتحدث أبدا إلى زيدان. أحبه كلاعب ومدرب لكن لم نتحدث إليه أبدا. كريستوف غالتييه كان خيارنا الأول باستمرار".

وتولى بوكيتينو تدريب باريس في يناير/ كانون الثاني 2021 وأحرز لقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022 وكأس فرنسا موسم 2020-2021 لكنه أخفق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي منذ استحواذ جهاز قطر للاستثمار عليه في 2011.

ووصل سان جرمان، الفائز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات منذ عملية الاستحواذ، إلى نهائي دوري الأبطال في 2020 لكنه خرج من دور الستة عشر الموسم الماضي أمام ريال مدريد الذي توج باللقب.

وصنع بوكيتينو شهرة كبيرة بعدما قاد توتنهام هوتسبير لإنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز في المربع الذهبي والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال في 2019.

لكن، رغم امتلاك تشكيلة مدججة بالنجوم في باريس، بوجود كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، فشل نادي العاصمة في الجمع حتى بين الألقاب المحلية واكتفى بالفوز بالدوري الموسم الماضي.

ويترك بوكيتينو منصبه في باريس بعدما قاد سان جرمان في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

فرانس24/ أ ف ب

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