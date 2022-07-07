التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي عربي وأفريقي

كرة المضرب

تأهلت "وزيرة السعادة التونسية" أنس جابر الثلاثاء إلى نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها على الألمانية ماريا تاتيانا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-2 و3-6 و6-1، لتصبح بذلك أول عربية تحقق هذا الإنجاز، وأول أفريقية تبلغ النهائي . ووصلت جابر لفوزها السادس والثلاثين هذا الموسم ووحدها المصنفة أولى عالميا البولندي إيغا شفيونتيك التي أقصيت من الدور الثالث، حققت عددا أكبر من الانتصارات بلغ 44.

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حققت التونسية المصنفة ثانية عالميا أُنس جابر إنجازا غير مسبوق للتنس العربي والأفريقي بتأهلها لنهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، بعد تغلبها على الألمانية ماريا تاتيانا.

وفازت جابر على منافستها بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 2-6، 3-6 و 6-1 لتبلغ النهائي المقرر يوم السبت والذي ستواجه خلاله المتأهلة من نصف النهائي الثاني بين الرومانية سيمونا هاليب والكازاخية يلينا ريباكينا.

وتخوض التونسية بطولة ويمبلدون بمعنويات عالية بعد أن توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية في 19 حزيران/يونيو الماضي.

فرانس24

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