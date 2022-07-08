المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا تصدر حكما ببراءة بلاتر وبلاتيني من تهم فساد

وصول ميشال بلاتيني وجوزيف بلاتر إلى المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، بيلينتسونا الجنوبية في 8 يونيو/حزيران 2022.

برأ القضاء السويسري الجمعة رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني،على خلفية قضية احتيال على "فيفا" بالحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي السابق. وخلال التحقيق وأسبوعين من جلسات الاستماع، سعى الدفاع إلى إدخال احتمالية دور ممكن خلف الكواليس لرئيس فيفا الحالي جاني إنفانتينو، الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في "ويفا"، ثم انتخب بشكل غير متوقع لرئاسة فيفا في بداية 2016.

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أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا السويسرية الجمعة قرارا يبرئ كلا من جوزيف سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من تهم الفساد التي وجهت إليهما.

وقضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية ببراءة بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما من تهم الاحتيال، كما أصدرت قرارا مماثلا يقضي ببراءة بلاتيني، قائد ومدرب منتخب فرنسا السابق من تهم الاحتيال أيضا.

وكان الادعاء العام السويسري، رفض في وقت سابق خلال المحاكمة، المطالبة بحكم صارم ضد بلاتيني وبلاتر، وطالب بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ في حقهما.

فرانس24/ رويترز

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