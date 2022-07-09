أنس جابر تتحسر لغياب عائلتها ووالدتها الملهمة عن نهائي ويمبلدون بسبب تأشيرات السفر

كرة المضرب

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التونسية أنس جابر خلال مباراة الدور الرابع الفردي سيدات في اليوم العاشر من بطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة للتنس 2020 في باريس في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ببلوغها نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، حققت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا. لكن "وزيرة السعادة"، كما تلقب في بلادها، كتبت في عمود على موقع "بي بي سي" يتضمن نبرة حزن أن أفراد عائلتها، ولا سيما والدتها التي زرعت فيها الشغف بالتنس، لا يملكون تأشيرات دخول لبريطانيا... وإن كان شقيقها يظافر الجهود من أجل الحضور رغم هذا العائق.

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تقف تأشيرات الدخول إلى بريطانيا حاجزا أمام حضور أفراد عائلة أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون. وتواجه نجمة كرة المضرب التونسية السبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في ثالث البطولات الأربع الكبرى.

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وتحسرت جابر في ما كتبته على موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "يخطّط شقيقي حاتم للقدوم من تونس وآمل في أن يتواجد هنا السبت، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات دخول... والداي سميرة ورضا وشقيقتي ياسمين لن يأتوا إلى لندن، لكن سيكون رائعا تواجد (شقيقي) حاتم وربما صهري".

وأصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول عربية تبلغ نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول أفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي.

من جهة أخرى، قال وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش في تصريح لإذاعة "إي إف إم" إن تونس ستنظم استقبالا رسميا وشعبيا لجابر "التونسيون نسوا مشاكلهم وكلهم فخورون بأنس... إنها حقا وزيرة السعادة".

وأضاف دقيش "سأمثل الدولة التونسية في هذا الحدث التاريخي، وسأنوب عن رئيسة الحكومة (نجلاء بودن) بعدما تعذر عليها السفر نظرا لالتزاماتها العديدة".

وكشفت المصنفة ثانية عالميا أن التتويج في ويمبلدون لم يكن حلمها "لن أكذب عليكم، الفوز في ويمبلدون لم يكن حلم طفولتي. كان حلم طفولتي دوما الفوز في بطولة فرنسا المفتوحة (على أرض ترابية في رولان غاروس)".

تابعت ابنة قصر هلال التونسية البالغة 27 عاما "لم يكن لدينا ملاعب عشبية في تونس، فلم أتصور نفسي في ويمبلدون في طفولتي. لكنه أصبح حلما عندما بلغت ربع النهائي العام الماضي، لأني أحببت كل شيء في ما يتعلق بويمبلدون".

▪️ First Arab player in a Grand Slam final

▪️​ First African woman in a Grand Slam final in the Open Era@Ons_Jabeur created history at #Wimbledon pic.twitter.com/3wQe2sMxHN — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

واعتبرت جابر أن تتويجها بأول لقب كبير في مسيرتها أمام ريباكينا المصنفة 23 عالميا ستكون فرحته مزدوجة "لأن السبت هو العيد (الأضحى)، وهو إجازتي المفضلة. هو بمثابة عيد الميلاد لنا".

تابعت "عادة ما نتناول الخراف المشوية ونمضي الوقت مع العائلة أفتقد لذلك دوما. لكن ربما سيكون الاحتفال مميزا وقد أحظى بحفلة الشواء الخاصة بي".

وتريد جابر منح الفرح لأبناء بلدها "برغم صعوبة الأوضاع. هناك أوضاع صعبة من الناحية السياسية للعديد من الناس في بلدي".

الوالدة التي زرعت فيها الشغف بالتنس

وكشفت جابر عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها سميرة في إطلاق مسيرتها "والدتي كانت ملهمتي. هي عاشقة كبيرة للتنس وأخذتني الى ناد للتنس عندما كنت بعمر الثالثة. كانت تلعب التنس مع أصدقائها وكنت أنا أقوم بالتعليق. بعد المباريات كنت اُسأل كيف بمقدورها أن تخسر!".

تابعت "كنت أمضي كل النهار سعيدة في نادي التنس لدرجة أني كنت أنسى تناول الطعام".

وأضافت اللاعبة الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة": "بدأت في ناد صغير في بلدتي في المنستير ثم انتقلنا إلى حمام سوسة. لعبت هناك في الفنادق لعدم تواجد أندية كرة مضرب".

أردفت جابر التي كانت مشجعة للأمريكي أندي روديك في بداياتها "بعد خوض دورات محلية وتحقيق نتائج جيدة، خضت أول دورة دولية في باريس عندما كنت بعمر العاشرة. بعمر الثالثة عشرة ذهبت إلى تونس العاصمة للتدرب والدراسة في الوقت نفسه. كانت مدرسة رياضة متخصّصة للأطفال الموهوبين وساعدني هذا الأمر للتدرب أكثر والتطور".

أوّل نجاح دولي لجابر كان في بطولة الناشئات في رولان غاروس عندما أحرزت اللقب "توجت في 2011 برولان غاروس للناشئات، لكني عانيت كثيرا للانتقال من فئة الناشئات إلى دورات المحترفات".

جابر التي تنقلت في حدائق هايد بارك وسانت جيمس بارك خلال مشوارها اللندني الراهن، تحدثت عن سنجاب جالب للحظ التقته قبل الفوز على صديقتها ماريا في نصف النهائي "سأطلب منه المساعدة السبت! رأى لدي بعض الطعام فجاء راكضاً نحوي. لم أكن أعرف أن السناجب يمكنها البقاء والتواصل معك. عادة ما يركضون. كان يأكل طعامي.. أحببت تلك اللحظة لأني أعشق التواجد مع الحيوانات وفي الطبيعة. أحب هذه الطاقة الإيجابية وآمل في أن تساعدني للفوز في ويمبلدون".

فرانس24/ أ ف ب

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