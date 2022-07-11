بوغبا بقميص يوفنتوس الإيطالي مجددا بعد ستة أعوام قضاها في مانشستر يونايتد الإنكليزي

كرة القدم

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عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعد ستة أعوام على تركه النادي قضاها في مانشستر يونايتد الإنكليزي. وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن بوغبا (29 عاما) سيتقاضى راتبا قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة مليوني يورو.

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الإثنين، عن عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى صفوفه بعد ست سنوات قضاها في مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وعاد المتوج ببطولة مونديال 2018 في صفقة حرة إلى يوفنتوس الذي شهد أبرز إنجازاته داخل المستطيل الأخضر بين عامي 2012 و2016 بعد مغامرة خالية من المشاعر والألقاب المهمة مع "الشياطين الحمر" مقابل 105 ملايين يورو، في رقم قياسي في تلك الفترة.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اليومية أن بوغبا (29 عاما) سيتقاضى راتبا قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

وذكر اليوفي في بيان من دون تحديد مدة العقد "بول عاد إلى تورينو، غادر وهو شاب، وعاد بعدما بات رجلا ولاعبا استثنائياً".

وتواجد بوغبا الأحد في مستهل التمارين الجماعية للاعبين في تورينو، وقرر العودة إلى المهد الذي انطلق منه وتوج معه بأربعة ألقاب في الـ "سيري أ"، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وأعلن ناديه السابق مانشستر يونايتد مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وحمل بوغبا ألوان يوفنتوس لمدة 5 أعوام، بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوغبا الى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي.

كانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الرابطة الإنكليزية.

وبسبب مشاكله البدنية خاض 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع مسابقات الموسم المنصرم الذي انتهى مخيبا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانضم بوغبا إلى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 قادما من لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشئين، قبل أن يرتقي إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته إلى تورينو. كان موسم 2018-2019 الأفضل له في إنكلترا بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفا في 47 مباراة.

فرانس24/ أ ف ب

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