كأس الأمم الأفريقية: سيدات المغرب وتونس يقتربن من مونديال 2023

كرة القدم

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اقتربت سيدات منتخبي المغرب وتونس لكرة القدم من تحقيق تأهل تاريخي إلى نهائيات مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023، إذ باتا أول الفرق العربية التي تبلغ الأدوار النهائية منذ انطلاق البطولة عام 1991. وفي حال فوز المغرب على بوتسوانا الأربعاء وتونس على جنوب أفريقيا الخميس سيضمنان التأهل مباشرة إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية بدون انتظار مباريات الملحق.

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حطم منتخبا المغرب المضيف وتونس حدود المنتخبات العربية في مسابقة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، إذ باتا أول العرب الذين يبلغون الأدوار الإقصائية منذ انطلاق المسابقة عام 1991، وارتفع منسوب طموحهما ببلوغ كأس العالم 2023 في سابقة تاريخية.

وإذا ما فاز المغرب على بوتسوانا الأربعاء وتونس على جنوب أفريقيا الخميس، سيضمن كل منهما التأهل مباشرة إلى نهائيات مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية دون انتظار مباريات الملحق.

وصرح رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "فخور باللاعبات الإفريقيات اللاتي حققن نجاحا على المستوى الأفريقي والعالمي، ويتم الاعتراف بهن على أنهن من بين أفضل لاعبات كرة القدم في العالم".

وأضاف "بناء على المواهب التي نمتلكها في كرة القدم الأفريقية النسوية، ستفوز أفريقيا بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات في المستقبل غير البعيد".

ولطالما فازت سيدات نيجيريا بالمسابقة القارية منذ بداياتها، بتحقيقهن اللقب 11 مرة من أصل 13 نسخة، بينما اخترقت سيدات غينيا الاستوائية السجل مرتين عندما استضفن النهائيات عامي 2008 و2010.

ومؤخرا، تطورت كرة القدم للسيدات في القارة، بعدما اصطدمت سابقا بالحالة المجتمعية المحافظة لغالبية البلدان.

ورفع الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة بنسبة 150% بواقع 2.4 مليون دولار بينها نصف مليون دولار للفائز، علما أن مباريات الدور الأول في الرباط والدار البيضاء شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

الرهان على اللبؤات

دائما ما تودع المنتخبات العربية للسيدات البطولة من الأدوار الأولى، حتى تم تنظيم هذه النسخة في المغرب.

ضَمن منتخب "لبؤات الأطلس" تحت اشراف المدرب ولاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق رينالد بيدروس العبور إلى دور الثمانية بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على بوركينا فاسو 1-صفر، أوغندا 3-1 ثم السنغال 1-صفر.

عبّر بيدروس عن ارتياحه لخلود فريقه الى الراحة بعد خوض ثلاث مباريات في أسبوع واضاف "يجب أن نكون طموحين. نحضر لربع النهائي كي نتأهل ونبلغ نهائيات كأس العالم.. التواضع لا يمنع الطموح، فنحن نعمل بقدر كبير من التواضع".

كان للدعم الجماهيري القياسي أثر كبير على لاعبات المغرب، وتشكل لاعبات الجيش الملكي حامل برونزية النسخة الأولى لدوري أبطال أفريقيا العمود الفقري، فضلا عن بعض المحترفات مثل مدافعة نانت الفرنسي إيفا أليس، لاعبة وسط ليفانتي الإسباني ياسمين امرابط ونجمة وسط سان مالو الفرنسي سلمى أماني إلى مهاجمة توتنهام هوتسبر الإنكليزي روزيلا العيان، بالإضافة إلى هدافة الجيش غزلان الشباك نجلة اللاعب الدولي السابق العربي الشباك.

ورأت أماني غداة الفوز على السنغال "حققنا هدفنا. أنهينا دور المجموعات في الصدارة.. نفكر في كأس العالم، لكننا نركز الآن على كأس أمم أفريقيا وهي هدفنا الرئيسي".

تابعت "هناك ضغط في ربع النهائي، ولكن سنستعد لهذا الدور مثل المباريات الأخرى، وسنخوض المباراة المقبلة بالهدف نفسه وهو تحقيق الانتصار".

تونس بشق النفس

تأهل منتخب تونس كواحد من أفضل منتخبين حلا بالمركز الثالث، حيث تخوض مواجهة صعبة ضد جنوب أفريقيا متصدرة المجموعة الثالثة.

استهلت البطولة بفوز عريض على توغو 4-1، قبل خسارتين أمام زامبيا صفر-1 والكاميرون صفر-2.

قال مدربها سمير الأندلسي "معظم اللاعبات لسن معتادات على إيقاع مسابقة مماثلة. يتابعن التعلّم... يجب أن نرتاح، نشحن طاقتنا ونضع استراتيجيتنا".

وفي المجموعة الثالثة، بدأت نيجيريا المرشحة للاحتفاظ باللقب، المسابقة بخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-2، إلا أنها استعادت ثقتها توازنها بفوزين على بوتسوانا بهدفين وبوروندي 4-صفر، لتلاقي في ربع النهائي الكاميرون في مباراة قوية، في حين حقق المنتخب الجنوب أفريقي العلامة الكاملة. ويلعب أيضا في ربع النهائي الأربعاء زامبيا مع السنغال.

فرانس24/ أ ف ب

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