صلاح ومانيه على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2022

كرة القدم

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ساديو مانيه ومحمد صلاح خلال مباراة جمعت المنتخبين السنغالي والمصري في إطار تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الإثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2022. وجاء على رأس القائمة، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى السنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيباستيان هالر، ثم الغيني نابي كيتا. ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لهذه السنة يوم 21 يوليو/تموز الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، بعد انقطاع لمدة عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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يتنافس المصري نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، وزميله السابق السنغالي ساديو مانيه المنتقل حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني على رأس لائحة تضم 10 لاعبين أفارقة مرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2022 بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز في احتفالية تستضيفها الرباط عاصمة المغرب في الـ 21 من تموز/يوليو الحالي، علما بأن المشاركين في التصويت هم قادة ومدربو المنتخبات الأفريقية، أعضاء في اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المختارين.

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وتوج صلاح بالجائزة عامي 2017 و2018 ومانيه سنة 2019، في حين ألغيت نسختا عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتألق النجمان في صفوف نادي ليفربول الموسم الماضي، وساهما بشكل كبير في إحراز فريقهما كأس إنكلترا وكأس رابطة الأندية الإنكليزية، في حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 والدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

لكن إحراز مانيه كأس الأمم الأفريقية لمنتخب السنغال على حساب مصر وصلاح في النهائي في شباط/فبراير الماضي، ومساهمته في تأهل "أسود تيرانغا" على حساب مصر وصلاح أيضا إلى نهائيات مونديال قطر 2022، يجعله أقرب إلى إحراز الجائزة المرموقة.

وبعد نهاية الموسم، انتقل مانيه إلى صفوف بايرن ميونيخ، في حين مدد صلاح عقده مع ليفربول.

ويدخل الجناح الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي الإنكليزي بطل إنكلترا في دائرة المنافسة بالإضافة إلى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي يسعى إلى أن يصبح أول حارس مرمى يتوج باللقب منذ المغربي الزاكي بادو عام 1986.

اللاعبون المرشحون

رشح عشرة لاعبين للظفر بجائفة "كاف" لأفضل لاعب في أفريقيا، وهم: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، والكاميروني كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، ومواطناه فنسان أبو بكر (النصر السعودي)، والعاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، ثم الغيني نابي كيتا (ليفربول الإنكليزي)، والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، فالسنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنكليزي)، ومواطناه خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، وساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني).

فرانس24/ أ ف ب

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