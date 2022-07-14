الرئيس التونسي يمنح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي بعد وصولها التاريخي لنهائي ويبملدون

كرة المضرب

الرئيس التونسي يمنح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، 14 تموز/ يوليو 2022.

منح الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس نجمة كرة المضرب أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي، إثر تحقيقها إنجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربعة الكبرى. وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

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بعد تحقيقها إنجازا غير مسبوق ببلوع نهائي بطولة ويمبلدون العريقة، ثالث البطولات الأربعة الكبرى، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس نجمة كرة المضرب أنس جابر وقلدها أعلى وسام استحقاق رياضي.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية، أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وحققت جابر الإنجاز تلو الآخر، إذ باتت أول لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربيا بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وأول متوجة بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في أيار/مايو الماضي.

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وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

وأصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول أفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

"مثال للشباب"

وقالت جابر في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وكان أول نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.

بدأت جابر مسيرتها في ملاعب الفنادق خلال طفولتها، ثم مع الفتيان، قبل أن تحطم الحواجز وتقف على بعد خطوة السبت في ويمبلدون من لقب أول بطولة كبرى في كرة المضرب، في سابقة هي الأولى عند اللاعبات العرب والأفريقيات.

وتراجعت جابر هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني إلى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون، اعتراضا من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروسيين في البطولة الإنكليزية على خلفية غزو أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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