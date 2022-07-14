طواف فرنسا 2022

سباق فرنسا للدراجات: الدانماركي يوناس فينغيغارد يفوز بالمرحلة 11 ويتصدر الترتيب العام

00:45 المتسابق الدانماركي يوناس فينغيغارد يتقدم حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار خلال المرحلة 11 من النسخة 109 من طواف فرنسا للدراجات. جبال الألب في 13 يوليو/تموز 2022. © أ ف ب.

تصدر المتسابق الدانماركي يوناس فينغيغارد صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات الهوائية 2022، بعد أن ظفر بالمرحلة الـ11 الجبلية الصعبة من هذه المنافسة الأربعاء، في مقابل تراجع حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار الذي تأثر بموجة القيظ التي تجتاح البلاد وأيضا بالمرتفعات. وأنهى فينغيغارد هذه المرحلة في المركز الأول متقدما بفارق 59 ثانية على المتسابق الكولومبي نايرو كوينتانا، فيما احتل الفرنسي رومان باردي المركز الثالث بفارق دقيقة و10 ثوان. وبدا تادي بوغاتشار تائها ومنهكا عند الصعود النهائي في المسار ليتراجع بذلك إلى المرتبة السابعة.