الجزائري رياض محرز يجدد عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي حتى 2025

انتقالات اللاعبين

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توصل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي إلى اتفاق مع المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز لتجديد عقده مع الفريق حتى 2025. وفاز محرز إبن 31 عاما مع "السيتيزنس" بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الإتحاد مرة واحدة.

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أعلن بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي الجمعة تجديد عقد مهاجمه الدولي الجزائري رياض محرز حتى العام 2025، بحسب ما أعلن نادي "سيتيزنس" الجمعة.

وسجل محرز 24 هدفا للسيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي، كما يبدو أنه مستعد للعب دور رئيسي في الموسم المقبل بعد رحيل البرازيلي غابريال جيزوس والإنكليزي رحيم سترلينغ. ويعتبر التجديد بمثابة مكافأة لمحرز الذي أسهم في احتفاظ سيتي بلقب الدوري الإنكليزي.

ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة لتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفًا وأسهم بـ 45 تمريرة حاسمة.

كما فاز إبن الـ 31 عاما بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الإتحاد مرة واحدة مع سيتي.

وبعد التجديد قال محرز: "أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع".

وتابع الدولي الجزائري "إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعا نتعطش للتطلع لتحقيق المزيد". مضيفا "أود أيضا أن أشكر بيب غوارديولا، تشيكي بيغريستين والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني للاستمرار".

من جانبه، قال مدير فريق مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغريستين عن محرز "لعب رياض دورا كبيرا في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا".

فرانس24/ أ ف ب

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