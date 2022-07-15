مانشستر يونايتد يتعاقد مع الدولي الدانماركي إريكسن في صفقة انتقال حر

انتقالات اللاعبين

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الجمعة، تعاقده مع صانع ألعاب المنتخب الدانماركي كريستيان إريكسن، العائد بعد إصابته بأزمة قلبية العام الماضي خلال منفاسات بطولة أمم أوروبا. وسبق أن عمل إريكسن لفترة مؤقتة مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الهولندي كجزء من مرحلته التأهيلية للعودة إلى الملاعب.

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تعاقد مانشستر يونايتد الإنكليزي مع الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برنتفورد الذي كان يلعب له منذ شهر يناير/كانون الثاني تعاقد قصير المدة.

وبهذا التعاقد، يصبح إريكسن ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاج بعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا.

We can't wait to see you in red at Old Trafford, @ChrisEriksen8 🙌🔴#MUFC pic.twitter.com/T0gcgi06KI — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022

وقال إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق في بيان "مانشستر يونايتد ناد مميز ولا أطيق الانتظار للبدء، استمتعت باللعب في أولد ترافورد مرات عديدة لكن اللعب بالقميص الأحمر هناك يمنح شعورا مذهلا".

ومن جهته عبر النادي الإنكليزي في بيان عن "سعادته بتأكيد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025".

وقال إريكسن عن انضمامه "مانشستر يونايتد ناد استثنائي، ولا أستطيع الانتظار للبدء. لقد حظيت بامتياز اللعب في أولد ترافورد عدة مرات ولكن القيام بذلك بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد سيكون شعورا رائعا".

عودة من بعيد

ويواصل النجم الدانماركي عودته المثيرة الى الملاعب بعد أزمته القلبية الخطيرة التي كادت تنهي مسيرته قبل أن يعود في النصف الثاني من الموسم الماضي من بوابة برنتفورد الإنكليزي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الذي اجبر على تركه بسبب الأنظمة الصحية الخاصة بالدوري الايطالي.

وسبق أن عمل إريكسن لفترة مؤقتة مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الهولندي كجزء من مرحلته التأهيلية للعودة إلى الملاعب.

ويتطلع تن هاغ، الذي تولى تدريب يونايتد فور نهاية الموسم الماضي قادما من أجاكس بطل هولندا، إلى إعادة الروح إلى فريق أولد ترافورد والذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس المخيب.

وخاض لاعب الوسط 115 مباراة مع الدانمارك، وسجل 38 هدفا لبلاده. كذلك، لعب إريكسن 237 مباراة في الدوري الإنكليزي سواء مع توتنهام (2013-2020) وبرنتفورد (2022)، وسجل 52 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة.

وأضاف إريكسن "لقد رأيت عمل إريك في أياكس وأعرف دقته في التفاصيل والإعداد والعمل الذي يبذله هو وطاقمه كل يوم. من الواضح أنه مدرب رائع".

وتعرضت تحضيرات يونايتد للموسم الجديد لنكسة بسبب التقارير التي تحدثت عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة النادي، بعد إخفاقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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