منتخب المغرب للسيدات أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم بعد بلوغه نصف نهائي أمم أفريقيا

كرة القدم

© أ ف ب/ أرشيف

بات منتخب المغرب لكرة القدم سيدات أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم للسيدات بعد بلوغه نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المملكة. وجاء هذا الإنجاز بعد فوز "لبؤات الأطلس" على بوتسوانا 2-1 في دور الثمانية من المسابقة القارية. وخرج المغاربة إلى الشارع احتفالا بالإنجاز في وقت تتألق فيه الكرة المغربة بتأهل منتخب الرجال إلى مونديال قطر، وتتويج الوداد بلقب دوري الأبطال ونهضة بركان بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي.

إعلان اقرأ المزيد

تأهل منتخب المغرب الخميس إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات التي يستضيفها في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بفوزه على بوتسوانا 2-1 في ربع النهائي. وبهذا الفوز حققت "اللبؤات" إنجازا تاريخيا بعدما أصبحن أول منتخب عربي يضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات.

وتدور النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.

وكانت مشاركات المنتخبات العربية للسيدات خجولة، سواء في قارتي آسيا وأفريقيا، بسبب التأثير المجتمعي على اللاعبات واعتبار أن كرة القدم خصوصا والرياضة عموما ذكورية، إلا أن "الكرة الناعمة" تتطور على نحو كبير في المنطقة العربية، ولا سيما لدى عرب القارة السمراء، ويعكس المنتخب المغربي هذا التطور بالتأهل إلى النهائيات العالمية.

وخرج المغاربة إلى الشوراع احتفالا بهذا الإنجاز العربي. ويؤكد هذا التأهل غير المسبوق، التألق الكروي المغربي هذا العام بعد وصول منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم في قطر، وتتويج الوداد بلقب دوري الأبطال ونهضة بركان بطلا لكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بالإضافة إلى تتويج منتخب كرة القدم للصالات "فوتسال" بلقب كأس العرب بعد اللقب القاري.

وحققت "لبؤات الأطلس" الإنجاز بفوزهن الصعب على بوتسوانا 2-1 على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط أمام قرابة 40 ألف متفرج، في الدور ربع النهائي للبطولة القارية التي تقام لأول مرة في منطقة الشمال الأفريقي العربية.

ويدين الفريق المضيف إلى سناء مسعودي ولاعبة وسط ليفانتي الإسباني ياسمين امرابط اللتين سجلتا الهدفين في المرمى البوتسواني، كما تألقت القائدة غزلان الشباك، نجلة اللاعب الدولي السابق العربي الشباك، فضلا عن حارسة المرمى خديجة الرميشي.

حلم اللقب القاري

ويواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الإثنين نظيره النيجيري الفائز على الكاميرون 1-صفر في ربع النهائي، فيما ستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة في اليوم ذاته بين زامبيا وجنوب أفريقيا الفائزين على السنغال بركلات الترجيح 4-2 (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) وتونس 1-صفر تواليا.

وتتأهل إلى نهائيات كأس العالم المنتخبات التي وصلت إلى المربع الذهبي في البطولة الأفريقية، على أن يخوض المنتخبان الفائزان من ملحق التعويض في النهائيات القارية الأحد بين السنغال وتونس من جهة وبوتسوانا والكاميرون من جهة أخرى، ملحقا دوليا يقام بنظام التجمع من ثلاث مجموعات في نيوزيلندا بين 18 و23 شباط/فبراير 2023 وتتأهل عنه الى إلمونديال المنتخبات الثلاثة الأولى.

وقالت الشباك بعدما اختيرت أفضل لاعبة في المباراة "لا أستطيع وصف شعوري بعدما حققنا إنجازا تاريخيا، ينبغي أن أشكر كل القيمين على المنتخب والشكر الأكبر لزميلاتي اللاعبات اللواتي أثبتن أنهن رجال في الملعب".

وأضافت "هذا التأهل هو نتيجة العمل لسنوات كثيرة، حققنا حلم العديد من الناس، لم ننته بعد، نريد الوصول إلى النهائي ورفع الكأس".

وقال المدرب الفرنسي رينالد بيدروس للبؤات، لاعب وسط "الديوك" في التسعينيات أن الهدف الأول قد تحقق بالتأهل إلى المونديال وكشف عن جاهزية "اللبؤات" لخوض مباراة نصف نهائي وضمان بطاقة العبور إلى المشهد الختامي.

وأضاف "هدفنا الآن هو الذهاب إلى النهائي. سنلعب للفوز على الخصم أيا كان، وتبقى الأمور بأيدينا لحسم التأهل".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك