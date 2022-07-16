بايرن ميونيخ يؤكد أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سينضم إلى نادي برشلونة

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قال نادي بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت إن مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي سينضم إلى نادي برشلونة الإسباني بعد توصل الفريق البافاري لاتفاق شفهي حول الصفقة مع النادي الكتالوني. وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد أشار في حديث مع التلفزيون الألماني السبت، إلى أنه سينضم إلى برشلونة في جولته، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لانتقاله من بايرن ميونيخ.

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كشفت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني قادما إليه من من بطل الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، مقابل 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى عبارة عن مكافآت.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما "يعتزم الوصول السبت إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات".

وتابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية "لن يكون البولندي حاضرا في تقديم الفريق البافاري اليوم السبت"، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأمريكية الصيفية بين 18 و31 تموز/يوليو".

ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن رئيسه هيربرت هاينر قوله "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة. من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف".

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، لتصل المفاوضات بين الهداف وناديه إلى نتيجة مرضية للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.

ولم يعرض بايرن على ليفاندوفسكي سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضيا أيضا عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة المهاجم الدولي ضبابية إلى تمارين بايرن، إذ بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخرا أكثر من مرة، قبل ان تتحسن لغة جسده الخميس.

وأعلن في نهاية أيار/مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "اقتربت من نهايتها". وأبدى النادي الكاتالوني إهتماما كبيرا بضم الهداف الفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا لصالحه 344 هدفا. كما حطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفا في موسم 2021، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا لغيرد مولر في موسم 1971-1972.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بتسجيل كل منهما 86 هدفا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ 140 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 125 هدفا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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