ألعاب القوى: الإثيوبية غوتايتوم جبريسيلاسي تفوز بذهبية سباق الماراثون

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توجت الإثيوبية غوتايتوم غبريسيلاسي بذهبية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية، محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة بزمن ساعتين و18 دقيقة و11 ثانية. وباتت أول إثيوبية تفوز باللقب العالمي منذ 2015. وعادت الفضية إلى الكينية جوديث جيبتوم كورير، فيما حصلت على برونزية السباق الإسرائيلية الكينية الأصل لوناه تشيمتاي سالبيتر.

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توجت الإثيوبية غوتايتوم غبريسيلاسي، بذهبية سباق الماراثون في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية ما جعلها أول امرأة إثيوبية تفوز باللقب العالمي منذ العام 2015.

وقطعت غبريسيلاسي، بطلة ماراثون برلين العام الماضي ووصيفة ماراثون طوكيو هذا العام، مسافة السباق بزمن 2.18:11 ساعة محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة.

وعادت الفضية إلى الكينية جوديث جيبتوم كورير التي انسحبت من منتصف السباق على غرار ما حصل لها في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما فشلت في إكماله، فيما حصلت على برونزية السباق الإسرائيلية الكينية الأصل لوناه تشيمتاي سالبيتر.

ويعد هذا اللقب الثاني لإثيوبيا في سباق الماراثون في تاريخ بطولة العالم للفئتين، بعد فوز الإثيوبي تاميرات تولا الذي توج بلقب الرجال الأحد، وهو ما وصفته غبريسلاسي بأنه كان تحفيزا كبيرا لها، جعلها أول امرأة إثيوبية تفوز باللقب العالمي منذ العام .2015

وتخطط غبريسيلاسي للإستعداد الجيد والدفاع عن لقبها في بطولة العالم التي ستقام في بودابست العام المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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