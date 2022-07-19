كأس أمم أفريقيا للسيدات: منتخب المغرب يزيح نيجيريا عن الطريق ويقترب من الفوز باللقب القاري

كرة القدم

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انتزع منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المملكة، بعد فوزه مساء الإثنين في الرباط وبركلات الترجيح على نظيره النيجيري صاحب الباع الطويل في البطولة الذي توج باللقب 11 مرة من 13 نسخة منذ انطلاقها عام 1991. وتواجه "لبؤات الأطلس" في النهائي نظيراتهن في منتخب جنوب أفريقيا، بعد تغلبه على زامبيا بهدف نظيف.

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بات منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات على بعد خطوة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه، بتجريده منتخب نيجيريا من اللقب بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

واستفادت "لبؤات الأطلس" من عاملي الأرض (الرباط) والجمهور (أكثر من 45 ألف متفرج) على أكمل وجه، ليصنعن المفاجأة ضد المنتخب النيجيري صاحب الباع الطويل في المسابقة بعدما توج باللقب 11 مرة في 13 نسخة منذ انطلاقها عام 1991.

تقدم منتخب "النسور الممتازة" أولا عبر لاعبة ليفانتي الإسباني ياسمين لمرابط بالخطأ في شباك بلادها (62)، وأدركت سناء المسعودي التعادل بعد أربع دقائق. وفشل منتخب المدرب الفرنسي رينالد بيدروس في استغلال التفوق العددي بعد طرد النيجيريتين حليماتو أييندي (48) ورشيدة أجيبادي (71).

وفي ركلات الترجيح، تألقت الحارسة خديجة الرميشي على نحو لافت بتصديها لتسديدة، ثم نجحت لاعبة توتنهام الإنكليزي روزيلا العيان في تنفيذ ركلتها بنجاح، ليطلق آلاف المغاربة العنان لاحتفالاتهم.

وعن المباراة النهائية، قالت "بطلة التأهل" الرميشي إن "المباريات النهائية تُربح ولا تُلعب، والمنتخب الجنوب أفريقي بصم على مستوى جيد، ستكون المباراة بين منتخبين قويين، وسندافع عن حظوظنا وسنلعبها كما كل المباريات بتركيز عال من أجل إبقاء الكأس في المغرب".

وتواجه سيدات المغرب في النهائي نظيراتهن في منتخب جنوب أفريقيا، بعد تغلبه على زامبيا بهدف بدون رد.

فرانس24/ أ ف ب

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