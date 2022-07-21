طواف فرنسا 2022

سباق فرنسا للدراجات: مرحلة حاسمة في جبال البيريني بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون

02:18 مرحلة حاسمة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. © صورة من شاشة فرانس 24

تجرى الخميس الجولة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بين مدينتي لورد وهوتاكام، التي تعد آخر مرحلة جبلية في السباق. وقد تمثل هذه المرحلة آخر فرصة لحامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار للحاق بصاحب القميص الأصفر الدانماركي يوناس فينغيغارد. وستمتد المرحلة، التي يشرف على اختتامها الرئيس إيمانويل ماكرون، على مسافة 143 كيلومترا في جبال البيريني جنوب فرنسا. وسيكون التنافس شرسا أيضا لضمان مكان في منصة التتويج بين البريطاني غرانت توماس والكولومبي نيرو كينتانا والفرنسي دافيد غودي.