لاعب بايرن ميونيخ الجديد ساديو مانيه السنغالي أفضل لاعب أفريقي لعام 2022

كرة القدم

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ساديو مانيه خلال مباراة جمعت المنتخبين السنغالي والمصري في إطار تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تم اختيار مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد، السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الرباط الخميس. وهي المرة الثانية التي يحرز فيها مانيه هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الإنكليزي، بعدما أُلغيت الجائزة في السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

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فاز السنغالي ساديو مانيه بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022 للمرة الثانية على التوالي، متفوقا على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي إدوار مندي وزميله السابق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي.

وكان المنتقل حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني على رأس لائحة تضم 10 لاعبين أفارقة مرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2022 بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين.

وكان المهاجم الدولي السنغالي البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل مؤخرا إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بعقد مدته ثلاث سنوات قادما من ليفربول.

وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الإنكليزية ولكأس السوبر الأوروبية، إلى جانب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويصل مانيه إلى قمة أفريقيا بعد موسم رائع مع منتخبه الوطني وبعد أن حقق في مطلع العام لقب كأس الأمم الأفريقية أمام مصر، قبل أن يحرمها أيضا من بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

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