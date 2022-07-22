رابطة الدوري الإسباني تطالب المحاكم الفرنسية بإلغاء عقد مبابي

كرة القدم

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في شكوى اطلعت عليها الجمعة وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بإلغاء تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جرمان أمام المحكمة الإدارية في باريس. كما طالبت "لا ليغا" أيضا بإلغاء رفض التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي الذي تملكه قطر من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة.

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يبدو أن رابطة الدوري الإسباني لم تتجرع فقدانها للدولي الفرنسي كيليان مبابي إذ تقدمت بشكوى أمام المحاكم الفرنسية من أجل إلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي مع فريقه الحالي باريس سان جرمان.

وطالبت الرابطة في 21 حزيران/يونيو "بإلغاء القرارات الإدارية" بشأن "الموافقة على عقد مبابي من قبل الدوري الفرنسي لكرة القدم" وكذلك "رفض المديرية الوطنية للرقابة والإدارة اتخاذ إجراءات بخصوص باريس سان جرمان".

إلا أنه تم رفض الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، حسبما علمت وكالة الأخبار الفرنسية من مصدر قضائي، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى في فترة زمنية أطول.

وشرح المحامي الفرنسي - الإسباني لرابطة الدوري الإسباني خوان برانكو لوكالة الأخبار الفرنسية "كنا نتوقع ذلك، لقد كان استئنافا تقنيا، ما يهم هو الحكم على الأسس الموضوعية"، مضيفا "لكنه لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023".

وأضاف برانكو "خطواتنا على المستوى الفرنسي تواجه مقاومة شديدة، فهي مجرد خطوة أولى قبل اللجوء إلى المحاكم الأوروبية في غضون بضعة أشهر".وأفصح برانكو عن "عدم احترام نادي العاصمة المعايير والمؤشرات المنصوص عليها في لوائح الدوري الفرنسي والمديرية الوطنية للرقابة والإدارة، وكذلك تلك التي تم وضعها من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" من خلال قواعد اللعب المالي النظيف" على حد قوله.

فرانس24/ أ ف ب

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