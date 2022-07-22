سباق فرنسا للدرجات: ثلاث مراحل أخيرة تفصلنا عن جادة الشانزليزيه... والدانماركي فينغيغارد يتربع على الصدارة

طواف فرنسا 2022

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ثلاث مراحل فقط تفصل الدراجين المشاركين في سباق فرنسا 2022 عن خط النهاية الذي سيكون بجادة الشانزليزيه وسط باريس الأحد. وخطى الدانماركي يوناس فينغيغارد خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب لأول مرة في مشواره، بعدما حسم المرحلة 18 أمام المطارد السلوفيني تاداي بوغاتشار في مرتفع هوتوكام في جبال البيرينيه. وستكون المرحلة التاسعة عشرة الجمعة، في منطقة تارن المعزولة، ومن المحتمل أن تنتهي في سباق تسارع. أما مرحلة السبت فهي تجربة قاسية على مدى 41 كيلومترا بتوقيت فردي، ما يترك بصيص أمل لبوغاتشار الذي أحرز اللقب في 2020 مع تحول في اليوم الأخير.

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يتواصل سباق فرنسا للدراجات 2022 إذ تجري الجمعة المرحلة الـ19 في منطقة تارن المعزولة (جنوب) فيما يحكم الدانماركي يوناس فينغيغارد قبضته على صدارة الترتيب العام لحد الآن، بإحرازه الخميس للمرحلة الثامنة عشرة على جبل أوتاكام، بعد سقوط حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار على بعد أربعة كيلومترات من خط النهاية.

وبات فينغيغارد متربعا على عرش صدارة الترتيب العالم بفارق 3:26 دقيقة عن بوغاتشار، مع بقاء ثلاث مراحل حتى النهاية.

وعلى الرغم من فوزه بالمرحلة، قال فينغيغارد عند خط النهاية "لا أريد أن أتحدث عن الفوز بالطواف بعد، فلنتحدث عنها في باريس، هناك ثلاثة أيام متبقية".

وتعانق الرجلان عند خط النهاية بعدما تشاركا لحظة لا تُنسى في وقت سابق، عندما انتظر الفائز بالمرحلة حامل اللقب مرتين إثر سقوطه في آخر منحدر، للحاق بركب المتسابقين.

قال فينغيغارد "معجبون ببعضنا البعض، نتقدم ونحترم بعضنا".

ويراقب الدانماركي والسلوفيني بعضهما على مدار السباق، إذ فاز بوغاتشار بثلاث مراحل وظفر بالقميص الأصفر في المرحلة السابعة، قبل أن ينقض عليه فينغيغارد مستغلا موجة الحر في جبال الألب.

وستكون المرحلة التاسعة عشرة الجمعة، في منطقة تارن المعزولة، ومن المحتمل أن تنتهي في سباق تسارع. أما مرحلة السبت فهي تجربة قاسية على مدى 41 كيلومترا بتوقيت فردي، ما يترك بصيص أمل لبوغاتشار الذي أحرز اللقب في 2020 مع تحول في اليوم الأخير.

أما المرحلة الحادية والعشرين، فهي جولة احتفالية إلى حد كبير في باريس، وتنتهي بثماني لفات حول الشانزليزيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 18:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 3:59:50 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1:04 دقائق

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 2:10 د.

4- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:54 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 2:58 د.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 71:53:34 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 3:26 دقيقة

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 8:00 د.

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 11:05 د.

5- الكولومبي نايرو كينتانا بفارق 13:25 د.

فرانس24/أ ف ب

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