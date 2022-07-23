"لبؤات الأطلس" يسعين لإنجاز تاريخي في مواجهة جنوب أفريقيا بنهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات

كرة القدم

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لم تعد أمام منتخب المغرب للسيدات سوى خطوة واحدة تفصلهن عن تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود على عرش كرة القدم الأفريقية، عندما يواجهن في نهائي الكأس القارية للمرة الأولى منتخب جنوب أفريقيا السبت على ملعب "مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط. وسيفرز النهائي بطلا جديدا للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 مناسبة من أصل 13 نسخة، واخترقت غينيا الاستوائية قائمة المتوجين بلقبين.

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سيكون منتخب جنوب أفريقيا آخر عقبة أمام "لبؤات الأطلس" لتحقيق حلم الفوز بكأس أمم أفريقيا للسيدات عندما يتبارى المنتخبان مساء السبت في نهائي المسابقة في العاصمة المغربية الرباط.

وتجاوز منتخب المغرب للسيدات كل العراقيل ليصل إلى اللقاء الختامي، وأكد تواجده في نهائيات كأس العالم "أستراليا ونيوزيلندا "2023" في إنجاز عربي غير مسبوق، وبلغ النهائي إثر فوزه على المنتخب المتوج بلقب البطولة 11 مرة في 13 نسخة، نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 إثر التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وقالت لاعبة المنتخب المغربي عزلان الشباك في مؤتمر صحفي الجمعة "كان هدفنا الوصول لنهائيات كأس العالم وقد تمكنا من بلوغه، اليوم نحن في نهائي البطولة وهذا ليس صدفة (...) نريد الظفر باللقب لإسعاد جماهيرنا".

وتدرك غزلان الشباك وزميلاتها أن اللقب بات قريبا، خاصة أن منتخبهن يحظى بعاملي الأرض والجمهور، لهذا تسعى لاعبة الجيش الملكي البالغة 31 سنة إلى مواصلة تألقها بغية إهداء اللقب إلى والدها الراحل العربي الشباك نجم منتخب "أسود الأطلس" في السبعينيات.

وقالت "كان أبي يدعمني بقوة منذ صغري. كان يرى فيّ اللاعبة الموهوبة التي تصلح لأن تكون لاعبة كرة قدم في المستقبل".

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب جنوب أفريقيا الذي تنوي لاعباته "بذل كل الجهود للفوز، نشعر أنه ليست هناك لحظة أفضل من هذه للظفر باللقب"، كما أوضحت عميدة الفريق ريفيلو جين الجمعة.

وسيفرز النهائي بطلا جديدا للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 مناسبة من أصل 13 نسخة، واخترقت غينيا الاستوائية قائمة المتوجين بلقبين.

التركيز مفتاح الفوز

سجلت الشباك 3 أهداف في البطولة وساهمت بشكل كبير في بلوغ النهائي، إلى جانب حارسة المرمى خديجة الرميشي التي تصدت للكثير من الكرات ومنها بالخصوص ركلة ترجيحية لنيجيريا في نصف النهائي، وقالت "النهائي يُكسب ولا يُلعب، سنحتاج إلى الكثير من التركيز ضد منتخب أثبت قوته في المباريات السابقة وصولا إلى النهائي".

وتابعت الرميشي "نحن نشعر بالفخر لأننا أدخلنا السعادة على الجماهير المغربية، هدفنا مواصلة المشوار بنجاح والتتويج باللقب الأفريقي، لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية النسوية".

استهل المنتخب المغربي بإشراف المدرب الفرنسي ولاعب الوسط الدولي السابق لفريقي نانت ومرسيليا رينالد بيدروس مشواره في البطولة بفوز على بوركينا فاسو 1-صفر، ثم واصل بدايته القوية بالتغلب على أوغندا 3-1، واختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة بفوز على السنغال 1-صفر، وفي دور ربع النهائي تخطى بواتسوانا 2-1، ثم أطاح نيجيريا في المربع الذهبي، وسجلت اللاعبات المغربيات 8 أهداف واستقبلت شباكهن ثلاثة أهداف.

ومثلت سيدات المغرب واجهة لتطور "الكرة الناعمة" في القارة السمراء.

وأقرت لاعبة توتنهام الإنكليزي روزيلا العيان أن المباراة ضد جنوب أفريقيا لن تكون سهلة "المنتخب الخصم يضم لاعبات بإمكانيات جيدة، ولهذا ينبغي علينا التركيز على ذلك ودخول المواجهة من أجل تحقيق الفوز واللقب لإسعاد الجماهير المغربية".

ورفع الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة بنسبة 150% بواقع 2.4 مليون دولار بينها نصف مليون دولار للفائز باللقب، مقابل 300 ألف دولار للوصيف.

مهمة صعبة

من جهتها، اعتبرت مدربة منتخب جنوب أفريقيا ديزيري إليس "نعرف أن المباراة ستكون صعبة لكننا مستعدون لكل الاحتمالات".

وفاز منتخب "بانيانا بانيانا" بقيادة المدربة ديزيريه إيليس، الحائزة أمس على جائزة أفضل مدربة في أفريقيا، في الدور الأول على نظيره النيجيري 2-1، ثم بوروندي 3-صفر، وبوتسوانا 1-صفر منهيا الدور الأول بالعلامة الكاملة، وتجاوز نظيره التونسي في ربع النهائي بهدف، والزامبي في نصف النهائي بنفس النتيجة .

وتبرز في الفريق مدافعة إيبار الإسباني نوكو ماتلو، ولاعبة وسط ميلان الإيطالي جاين ريفيلو ومهاجمتا براغ البرتغالي جيرمين سيوبوسينوي وراسينغ لويسفيل الأمريكي ثيمبي كيغاتلانا.

فرانس24/ أ ف ب

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