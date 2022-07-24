طواف فرنسا: الدنماركي يوناس فينغيغارد يتوج باللقب

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فاز يوناس فينغيغارد الأحد بالقميص الأصفر ليصبح أوّل دنماركي يتوج بطواف فرنسا للدراجات الهوائية منذ فوز مواطنه بيارنه ريس عام 1996. القميص الأصفر الجديد صقل شخصيته في العمل في سوق السمك وطور مهاراته في تسلق قمم جبال الفرنسية أثناء قضاء إجازته مع عائلته في فرنسا.

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أحرز الدنماركي يوناس فينغيغارد لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأحد، منهياً بذلك حقبة السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في النسختين الماضيتين والذي حلّ في المرتبة الثانية. وأكمل البريطاني بطل العام 2018 غيراينت توماس عقد المنصة بحلوله في المركز الثالث.

وفاز البلجيكي ياسبر فيليبسين في المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من الطواف، بعدما أنهى السباق في محيط الشانزيليزيه في المركز الأول محققاً بذلك فوزاً معنوياً.

وفي جو تسوده فرحة عارمة رفع فيليبسين دراجته عالياً عند خط النهاية بعد فوزه بالمرحلة الثانية له في هذا الطواف، ليطوي بذلك الصفحة المحرجة عندما احتفل في المرحلة الرابعة معتقدا أنه فاز بها ليحتل في الواقع المرتبة الثانية.

وعبر فينغيغارد وزملاؤه جميعاً خط النهية معاً وهم يطلقون أهازيج الفرح احتفالا بالحدث.

وفيما يلي الترتيب النهائي للخمسة الأوائل في طواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 79.33:20 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:43 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 7:22 د.

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 13:39 د.

5- الروسي ألكسندر فلاسوف بفارق 15.46 د

فرانس24/ أ ف ب

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