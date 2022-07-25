عقوبات صارمة بحق مثيري الشغب في ملاعب إنكلترا الموسم المقبل

كرة القدم

قرر الدوري الإنكليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم الإثنين، فرض عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح مثيري الشغب للملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية. وستستهدف كذلك الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في جميع بطولات إنكلترا اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2022-2023، أنشطة مثل دخول الملعب بدون إذن مسبق، ورمي القاذورات، وكذلك تعاطي المخدرات والسلوك التمييزي والعنصري.

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أعلنت أندية بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن فرض جملة من الإجراءات والعقوبات بشأن سلوك المشجعين المشاغبين أثناء المباريات ابتداء من الموسم المقبل.

وقالت عدة أندية إنكليزية في بيان رسمي، الإثنين، إن الاتحاد الإنكليزي والدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنكليزي سيفرضون تدابير جديدة وعقوبات أقوى للتعامل مع السلوكيات المعادية والإجرامية المتزايدة التي شوهدت مؤخرا في ملاعب كرة القدم، والتأكيد على أهمية بيئة آمنة أثناء المباريات.

وكانت نهاية الموسم الماضي قد شهدت عددا متزايدا من حوادث اجتياح الملاعب مع احتفال المشجعين بالألقاب أو صعود أنديتهم للدرجات الأعلى أو النجاة من الخسارة.

كما شهدت الملاعب الإنكليزية، العديد من المشاجرات، منها تلك التي تعرض فيها بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد لهجوم من أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه في دورة للترقي أمام نوتنغهام فورست.

وكانت ظاهرة استخدام قنابل الدخان والألعاب النارية من قبل المشجعين في إنكلترا نادرة نسبيا، مقارنة بالملاعب الأوروبية الأخرى، لكنها ظهرت بانتظام في الآونة الأخيرة في الملاعب الإنكليزية.

فتح سجل جنائي بحق المشاغبين

وقال المسؤولون في بيانهم، إنه اعتبارا من بداية الموسم الجديد "سيتم إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين الذين ستقوم الأندية بتحديدهم ويمكن أن يؤدي هذا إلى فتح سجل جنائي دائم لهم مما قد يؤثر على توظيفهم وتعليمهم وقد يؤدي إلى أحكام بالسجن".

وأضاف البيان "علاوة على ذلك، فإن أي فرد سيقتحم أرض الملعب وكذلك المتورطين في استخدام ألعاب نارية أو قنابل دخان سيتم حظرهم تلقائيا من دخول الملاعب وقد يتم تمديد هذا الحظر ليشمل الآباء المرافقين أو الأوصياء على الأطفال الذين يتورطون في هذه الأنشطة".

وقالت مسابقات الدوري إنها تعمل عن كثب مع الشرطة والقضاء لضمان أن يتم عقد محاكمات "تلقائية" بعد أي مخالفة.

فرانس24/ أ ف ب

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