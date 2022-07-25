ألعاب القوى: السويدي دوبلانتيس والنيجيرية أموسان يحطمان الرقم القياسي في القفز بالزانة و100 م حواجز

شهد اليوم الأخير من مونديال يوجين الأمريكية لألعاب القوى، تحطيم رقمين قياسيين. فقد تمكن السويدي الشاب آرمان دوبلانتيس الأحد من تحطيم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة، محققا 6.21 متر في المحاولة الأخيرة ليحصد ذهبيته الأولى بالبطولة. من جانبها، قطعت النيجيرية توبي أموسان 12.06 محققة رقما قياسيا جديدا في سباق 100 م حواجز.

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حصد السويدي موندو دوبلانتيس ذهبيته الأولى ببطولة العالم لألعاب القوى محققا رقمه العالمي للقفز بالزانة محققا 6.21 متر في المحاولة الأخيرة. وضمن البطل الأولمبي اللقب عندما عبر ارتفاع ستة أمتار، ثم كسر رقم البطولة بتحقيق 6.06 متر متفوقا على رقم دميتري ماركوف البالغ 6.05 متر من بطولة العالم 2001 في إدمونتون.

ووضع دوبلانتيس (22 عاما) رقمه العالمي السابق 6.20 متر، والذي حققه في بطولة العالم داخل القاعات في بلغراد في بداية العام الحالي، نصب عينيه، ونجح دوبلانتيس في تحقيق 6.21 متر في محاولته الثانية.

وقال دوبلانتيس في مقابلة بعد انتهاء المنافسات "الوضع كان مرهقا قرب النهاية، لذا أنا ممتن لكم جميعا، هذا أمر رائع، وأحببت الوجود في يوجين". ونال الأمريكي كريس نيلسن الفضية محققا 5.94 متر وبفارق المحاولات عن الفلبيني إرنست جون أوبينا.

أموسان تحرز اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز

كما أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيم رقمها القياسي العالمي الأحد في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.

وقطعت أموسان مسافة السباق في زمن قدره 12.06 ثانية، محققة رقما قياسيا جديدا لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا)، وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية محطمة رقم الأمريكية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 تموز/يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن.

وعادت الفضية إلى الجامايكية بريتاني أندرسون (12.23 ث)، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين (12.23 ث).

ونجحت أموسان، البالغة من العمر 25 عاما، أخيرا في ترجمة سيادتها على السباق معوضة خيبتها في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما حلت رابعة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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