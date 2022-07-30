مونديال قطر 2022

غرامة تصل لنحو 70 ألف دولار بحق المتاجرين بتذاكر مونديال قطر 2022

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مشهد عام لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
مشهد عام لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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حذرت السلطات القطرية من أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى نحو 70 ألف دولار بحق كل من يتاجر، من دون ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية الغنية بالغاز. ونفذت السلطات القطرية في أيار/مايو اعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلدة مرتبطة بكأس العالم.

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سيكون على المتاجرين بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، دون ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، دفع غرامة مالية تصل إلى نحو 70 ألف دولار، هذا ما أعلنته السلطات القطرية الجمعة.

ونشرت وزارة العدل القطرية عبر حسابها على تويتر تغريدة مرفقة بفيديو توضيحي، قالت فيها "يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)".

وأشارت إلى أن هذه الغرامة تأتي استنادا إلى "القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم" المرتقبة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وسبق للسلطات القطرية أن أقدمت في أيار/مايو على اعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلّدة مرتبطة بكأس العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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