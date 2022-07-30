ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويفوز بلقب درع المجتمع

كرة القدم

© أ ف ب/أرشيف

مهاجم ليفربول الجديد الاوروغوياني داروين نونييس محتفلا بتسجيله الهدف الخامس لفريقه في مرمى لايبزيغ الالماني في مباراة ودية. 21 تموز/يوليو 2022

عاد لقب درع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم السبت وللمرة الأولى منذ 16 عاما إلى ليفربول بعد تفوقه بـ 3 - 1 على غريمه بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

إعلان اقرأ المزيد

توج ليفربول السبت بلقب الدرع الإنجليزي بعد انتظار دام ستة عشر عاما في مباراة فاز خلالها على بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح ترينت ألكسندر- أرنولد باب التسجيل مانحا التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من انطلاق المباراة. ليرد الغريم مانشستر سيتي عن طريق الوافد الجديد جوليان ألفاريز الذي أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.

وعاد الفضل إلى دراوين نونييس في إحراز فريقه لركلة جزاء إثر لمسة يد من روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

وأضاف الوافد الجديد لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا داروين نونييس، الهدف الثالث برأسية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك