إنكلترا تفور ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات على أرضها على حساب ألمانيا

توجت الأحد إنكلترا بأول بطولة أوروبية للسيدات في تاريخها على أرضها إثر فوزها على ألمانيا، الحائزة على اللقب ثماني مرات، بعد الوقت الإضافي (2-1) في ملعب ويمبلي الذي شهد حضورا جماهيريا حطم رقما قياسيا...

إعلان اقرأ المزيد

أمام أكثر من 87000 متفرج، وهو رقم قياسي في بطولة كأس أمم أوروبية لكرة القدم سواء للرجال أو النساء، منحت اللاعبة الإنكليزية كلوي كيلي هدف الفوز لزميلاتها وبلدها في الدقيقة 111.

وكانت لينا مجول سجلت هدف التعادل في الدقيقة 79 من زمن المباراة ردا على هدف الألمانية إيلا تون الذي أحرزته في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإنكليزي على نظيره الألماني بهدفين لهدف واحد.

وحطم الحضور الجماهيري في هذه المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء لدى الرجال أو السيدات، حيث بلغ 87192 متفرجا.

وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا، عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي بالنتيجة نفسها (2-1).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك