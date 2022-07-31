كأس الأبطال: باريس سان جرمان يتوج باللقب إثر فوزه على نانت بأربعة أهداف نظيفة

ليونيل ميسي يحتفل مع زملائه بعد إحرازه للهدف الأول في القيقة 22 من المباراة ضد نانت في كأس الأبطال 31/07/2022

أحرز باريس سان جرمان بطل الدوري، الأحد في تل أبيب لقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم، بعد اكتساح نظيره نادي نانت بطل الكأس بأربعة أهداف نظيفة.

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فاز فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان بكأس الأبطال إثر تفوقه على نظيره نادي نانت. وسجّل أهداف النادي البارسي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (22) والبرازيلي نيمار (45+5 و82 ركلة جزاء) والإسباني سيرخيو راموس (57).

وتُعد هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح موسم الدوري الفرنسي، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب بإسرائيل، بعد سابقتها التي أحرزها نادي ليل على حساب باريس سان جرمان بهدف دون رد.

فرانس24/ أ ف ب

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