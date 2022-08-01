الإصابة تحرم المغربي طارق تيسودالي من المشاركة في مونديال قطر 2022

كرة القدم

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أعلن الجناح الدولي المغربي طارق تيسودالي الإثنين أنه لن يتمكن من المشاركة بمونديال قطر بسبب إصابة قوية تعرض لها، ستغيبه عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل. وأصيب تيسودالي بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مقابلة فريقه خنت وسانت تروندن السبت في الدوري البلجيكي لكرة القدم.

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سيغيب الجناح الدولي المغربي طارق تيسودالي ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستحرمه المشاركة في مونديال قطر 2022، بحسب ما كشف اللاعب الإثنين.

وشارك تيسودالي في كأس أمم أفريقيا الأخيرة مع المنتخب المغربي بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. سجل مرتين في المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لمونديال 2022 في آذار/مارس الماضي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصيب تيسودالي (29 عاما) بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه خنت وسانت تروندن (1-1) السبت في الدوري البلجيكي لكرة القدم، فاضطر للخروج من الملعب بعد نصف ساعة على البداية.

كتب تيسودالي في حسابه على إنستاغرام "لقد خضت آخر مباراة لفترة ستة أشهر على الأقل. تتلاشى أحلام كثيرة، لكن الله لديه دوما خطة أفضل من خطتي".

تابع اللاعب الذي قدم موسما مميزا مع خنت ما أهله حمل ألون "أسود الأطلس": "أعدكم بأني سأعود أقوى. أتمنى لفريقي كل النجاح هذا الموسم، وسأكون هناك في البلاي أوف. وسأدعم المغرب في كأس العالم".

ومر اللاعب المولود في أمستردام في نادي لوهافر الفرنسي (2016-2018) الذي أعاره لعدة أندية هولندية، ثم ارتدى ألوان بيرشكوت البلجيكي (2018-2021) قبل انتقاله إلى خنت.

وفي مونديال قطر المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. وكان المنتخب المغربي تعرض لصفعة أخيرا، بعد إصابة قلب الدفاع الجديد لوست هام الإنكليزي نايف أكرد وخضوعه لجراحة في كاحله.

فرانس24/ أ ف ب

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