ملعب نهائي مونديال قطر 2022 يحتضن كأس السوبر المصري السعودي في 9 سبتمبر

كرة القدم

سيكون ملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 مسرحا لكأس "سوبر لوسيل" بين بطلي مصر والسعودية في 9 أيلول/ سبتمبر المقبل. واستوحي تصميم ملعب لوسيل من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفانونس العربي التقليدي. كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

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في اختبار لمدى جاهزية الدول الخليجية التنظيمية، سيحتضن استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطلي الدوريين السعودي والمصري لكرة القدم في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 (تشرين الثاني) نوفمبر المقبل، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات المونديال، حيث سيشكل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 (كانون الأول) ديسمبر الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة".

وأضاف "نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دورا هاما خلال البطولة، كما سيترك إرثا دائما لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام".

ومن بين الملاعب الثمانية المخصصة لمونديال قطر 2022، ملعب لوسيل هو الوحيد الذي لم يستضف أي مباراة حتى الآن.

أما الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر فقال من جهته "تشكل إقامة هذه المباراة على أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته، والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب".

وكانت مؤسسة الدوري القطري نشرت جدول مباريات الموسم الجديد وتضمن استضافة ملعب لوسيل للقاء العربي والريان اللذين يملكان قاعدة جماهيرية كبرى، ضمن المرحلة الثانية.

وتستضيف الإمارة الغنية بالغاز للمرة الأولى في الشرق الأوسط النسخة الفريدة من كأس العالم بتوقيتها الشتوي، من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وستقام المباريات الـ64 لمونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق بعد أقل من أربعة أشهر، على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة بالإضافة إلى تطوير استاد خليفة الدولي، وأكبرها استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج وسيحتضن المباراة النهائية.

وسيستضيف ملعب لوسيل الذي يبعد 16 كلم من وسط الدوحة، 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر.

واستوحي تصميم ملعب لوسيل من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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