رابطة الدوري الإنكليزي تقرر اقتصار "جثو اللاعبين على الركبة" على المباريات المهمة

كرة القدم

قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء إلغاء الجثو على ركبة واحدة قبل كل مباراة من الموسم المقبل، على أن تنحصر هذه الإيماءة المناهضة للعنصرية في مباريات محددة. وبدأ لاعبو الدوري الإنكليزي في الركوع على ركبة واحدة قبل كل مباراة منذ حزيران/يونيو 2020، بعد شهر من مصرع المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة.

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لن يكون على لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجثو على ركبة واحدة قبل كل مباراة من الموسم المقبل، وفق إعلان رابطة الدوري الأربعاء.

وقال بيان لقادة الفرق نشره الموقع الرسمي لرابطة الدوري "قررنا اختيار لحظات مهمة للركوع على ركبة واحدة خلال الموسم لتسليط الضوء على وحدتنا ضد جميع أشكال العنصرية، وبذلك نواصل إظهار تضامننا من أجل قضية مشتركة".

وقالت الرابطة إنها تؤيد قرار القادة وسوف ترفع من مستوى الرسائل المناهضة للعنصرية كجزء من حملتها "لا مكان للعنصرية" وهي عبارة تظهر على أكمام اللاعبين.

بدأ لاعبو الدوري الإنكليزي في الركوع على ركبة واحدة قبل كل مباراة منذ حزيران/يونيو 2020، عندما استؤنف الموسم بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد، بعد شهر من مصرع المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة.

مواعيد محددة

وكان كولن كابرنيك، اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، بدأ هذه الإيماءة بعد أن ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في 2016 لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من عنف الشرطة، لا سيما السود، وبات مشهدا مألوفا في العديد من الرياضات منذ مقتل فلويد.

لكن العديد من لاعبي الدوري الإنكليزي، بمن فيهم الذين كانوا عرضة لإساءات عنصرية، قالوا إن هذه البادرة تفقد تأثيرها، كما انتقد بعض السياسيين اليمينيين في بريطانيا ارتباطها بالحركة الاحتجاجية "حياة السود مهمة".

بدلا من كل مباراة، يعتزم لاعبو الدوري الجثو في المرحلة الافتتاحية للموسم نهاية الأسبوع الحالي، وقبل المراحل المخصصة لشعار "لا مكان للعنصرية" في تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس، بالإضافة إلى يوم "بوكسينغ داي" الذي يلي عيد الميلاد، في اليوم الأخير من الموسم، وقبل نهائيي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة.

فرانس24/ أ ف ب

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