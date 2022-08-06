مونديال 2022: فترة توقف استثنائية وبرنامج مضغوط يجعلان الموسم الكروي الحالي أكثر حدة

كرة القدم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو خلال حضوره مباراة اليابان مع اسكتلندا في مونديال 2019 للسيدات في رين في 14 حزيران/يونيو 2019.

مع اقتراب نهائيات كأس العالم المقرر إجراؤها في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، يرتقب أن يكون الموسم الكروي الحالي أكثر حدة وتنافسية، كما سيتوجب على الأندية التكيف مع فترة التوقف الإجبارية التي ستفرضها منافسات الدوحة المقبلة. في هذا السياق، لن يتيح جدول المباريات للمنتخبات الوطنية سوى نافذة واحدة لخوض مبارياتها التجريبية وذلك أواخر أيلول/سبتمبر المقبل.

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لن يكون الموسم الكروي 2022-2023 في البطولات الأوروبية عاديا، حيث يتعين على الأندية التأقلم مع فترة التوقف القسرية والاستثنائية، خلال إقامة مونديال قطر في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وعلق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه معززا رقمه القياسي، على هذا الأمر بقوله إن "كأس العالم في قطر ستجعل من الموسم الحالي أكثر حدة من أي موسم آخر".

وانطلقت بطولات إنكلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال حتى الآن، وستلحق بها بطولتا إسبانيا وإيطاليا الأسبوع المقبل. وسيتوقف النشاط في جميع هذه البطولات في نهاية الأسبوع الواقع في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لإفساح المجال أمام اللاعبين المشاركين في العرس الكروي قصد الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية قبل المباراة الافتتاحية المقررة في 21 منه.

ويختتم المونديال في 18 كانون الأول/ديسمبر، على أن يعاود الدوري الإنكليزي نشاطه بعدها بثمانية أيام وتحديدا يوم "بوكسينغ داي" في 26 منه.

ويعود قطار الدوري الإسباني في 31 كانون الأول/ديسمبر، في حين تخلت رابطة الدوري الفرنسي عن فترة التوقف بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وستخوض الفرق مباريات في 28 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير.

في المقابل، لن يبدأ الدوري الإيطالي الذي يغيب منتخبه عن المونديال للمرة الثانية تواليا، سوى في الرابع من كانون الثاني/يناير، في حين احتفظ الدوري الألماني بتقليده بالتوقف لفترة طويلة خلال فصل الشتاء، بين 13 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 20 كانون الثاني/يناير.

برنامج مضغوط

وقال نجم الكرة الألمانية السابق يورغن كليسنمان الذي أشرف على تدريب منتخبي بلاده ومنتخب الولايات المتحدة في نهائيات كأس العالم "التوقف في منتصف الموسم لإقامة كأس العالم سيؤثر على جميع الفرق في كل دوري حول العالم".

وأضاف "سيكون له (المونديال) تأثير على أداء اللاعبين والفرق. قد يكون الموسم دراماتيكيا للجميع. لم يحصل هذا الأمر في السابق، والجميع سيشعر بارتجاجاته".

البرنامج المضغوط يعني أن المنتخبات الوطنية ستحصل على نافذة واحدة لخوض مبارياتها التجريبية وذلك أواخر أيلول/سبتمبر.

كما أن ضيق الوقت أجبر الاتحاد الأوروبي على إقامة الجولات الست في دوري الأبطال بحد أقصى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كانت الجولة السادسة تحديدا تقام في الأيام العشرة الأولى من كانون الأول/ديسمبر.

وقال مدرب باريس سان جرمان الجديد كريستوف غالتييه "يتعين علينا بكل تأكيد منح بعض الراحة للاعبين، من خلال التأقلم مع خوض دقائق أقل من أجل تفادي إصاباتهم قدر المستطاع".

وعادة ما تقام نهائيات كأس العالم في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو كل أربع سنوات، لكن الطقس الحار جدا في دولة قطر، أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامتها في نهاية فصل الخريف.

ولدى إقامة كأس العالم في الصيف، كان يستغل اللاعبون الذين لم تتأهل منتخباتهم إلى النهائيات وقتهم لقضاء إجازاتهم، أما الأمر حاليا فهو مختلف، وعلى سبيل المثال، فإن نجم ليفربول المصري محمد صلاح سيتوجه إلى دبي لخوض معسكر تدريبي إلى جانب زميله الأسكتلندي أندي روبرتسون.

وقال مساعد مدرب ليفربول الهولندي بيب لييندرس "(دبي) قريبة من قطر ويستطيع اللاعبون العودة بسرعة وبالتالي يستعدون بسرعة مع الفريق وهذا يمنحنا وقتا حقيقيا استعدادا للقسم الثاني من الموسم".

فرانس24/ أ ف ب

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