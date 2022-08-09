كأس السوبر الأوروبية: ريال مدريد يطمح لحصد لقب في بداية الموسم أمام فرانكفورت الطموح

كرة القدم

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يطمح ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في تحقيق بداية موفقة للموسم الجديد عندما يواجه إينتراخت فرانكفورت الأربعاء للتنافس على كأس السوبر الأوروبية. وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس تواليا.

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بعد إنهاء الموسم الماضي بحصد دوري أبطال أوروبا، يملك الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد فرصة تحقيق أول لقب رسمي في الموسم الجديد وذلك عندما يواجه منافسه إينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية على الملعب الأولمبي في هلسنكي الأربعاء.

ولم يكن ريال مدريد مرشحا قويا لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه قلب تخلفه في الأدوار الإقصائية أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين قبل أن يهزم فريقا إنكليزيا آخر هو ليفربول في النهائي بهدف نظيف.

وعزز الفريق الملكي رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا رافعا إياه إلى 14 لقبا، في حين انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الأكثر ألقابا في المسابقة الأهم قاريا بفوز بالكأس ذات الأذنين 4 مرات.

أنشيلوتي يرغب بلقب جديد

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة "نشعر بألا أحد يجب أن يأخذ مكاننا وهذا الأمر يعتبر حافزا كبيرا لنا لمواصلة الانتصارات".

وكان أنشيلوتي الذي عاد للإشراف على نادي العاصمة مدريد للمرة الثانية مطلع الموسم الماضي، قد نجح في قيادة فريقه أيضا إلى إحراز لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وأبدى المدرب الإيطالي احتراما كبيرا لمنافسه الألماني بقوله "حقق إينتراخت فرانكفورت أمرا مميزا الموسم الماضي من خلال فوزه بالدوري الأوروبي خصوصا وأنه لم يكن مرشحا".

وأضاف "خاض الفريق مباريات رائعة وتمكن من إلحاق الهزيمة ببرشلونة في عقر دار الأخير من خلال اعتماد أسلوب لعب هجومي رائع. إنه فريق سيخلق لنا المتاعب من دون أدنى شك".

وكان فرانكفورت قد توج بأول لقب قاري له منذ 42 عاما عندما تغلب على رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسغو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس تواليا.

في تلك المباراة سجل نجما ريال المجري فيرينك بوشكاش والإسباني-الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو 4 و3 أهداف تواليا.

نجم نادي سلتيك السابق الإسكتلندي جيمي جونستون وصف تلك المباراة بأنها "مباراة خيالية في الجنة. لم أرَ في حياتي أي شيء مماثل ولا أعتقد بأنني سأرى ذلك لاحقا".

ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له أن أحرزها أربع مرات، علما أن أنشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

واعتبر أنشيلوني أن فريقه لا يملك الأفضلية من ناحية الجاهزية البدنية بالخصوص حيث قال "لدينا أفضلية أقل في مواجهة فرانكفورت الذي بدأ موسمه قبلنا لكننا سنلعب من أجل الفوز".

وبدأ فرانكفورت رسميا قبل أسبوعين بمشاركته في الدور الأول من كأس ألمانيا قبل أن يخوض أولى مبارياته في "بوندسليغا" حيث سقط سقوطا مدويا على أرضه أمام بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ 1-6. في المقابل، ينطلق الدوري الإسباني نهاية الأسبوع المقبل حيث اكتفى ريال مدريد حتى الآن بخوض مباريات ودية.

احترام دون خوف

اعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أن فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته وقال في هذا الصدد "نريد أن نكون فريقا صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراما كبيرا للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف".

وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون الخبرة في فرانكفورت إلى جانب الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي، ماريو غوتسه مسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في نهائي مونديال البرازيل في مرمى الأرجنتين عام 2014 "خوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية هو ثمار نجاحنا الموسم الماضي. أن تملك فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة ريال مدريد، فلا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك في هذه الفترة من الموسم".

أما مدرب الفريق أوليفر غلاسنر فقال "نتطلع قدما لمواجهة ريال مدريد. إنه أحد أعظم الفرق على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز".

فرانس24/ أ ف ب

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