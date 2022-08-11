كرة القدم

الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن "الانفصال بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس وحيد خليلوزيتش

نشرت في:

المدرب الفرنسي بوسني الأصل وحيد خليلوزيتش.
المدرب الفرنسي بوسني الأصل وحيد خليلوزيتش. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس انفصاله "بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

إعلان

اتفق الاتحاد المغربي لكرة القدم مع المدرب البونسي وحيد خليلوزيتش على "الانفصال بالتراضي" قبل نحو 100 يوم من انطلاق كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان إن هذا القرار جاء "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى (...) حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات" المونديال.

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلوزيتش.

 

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR