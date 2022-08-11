الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن "الانفصال بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس وحيد خليلوزيتش

كرة القدم

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس انفصاله "بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

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اتفق الاتحاد المغربي لكرة القدم مع المدرب البونسي وحيد خليلوزيتش على "الانفصال بالتراضي" قبل نحو 100 يوم من انطلاق كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان إن هذا القرار جاء "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى (...) حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات" المونديال.

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلوزيتش.

فرانس24

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