بعد رحيل خليلوزيتش...هل يعود لاعب تشلسي حكيم زياش للمنتخب المغربي؟

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مع رحيل وحيد خليلوزيتش عن المنتخب المغربي بإعلان الجامعة الملكية فك الارتباط به "بالتراضي"، يعود نقاش قديم جديد إلى ساحة كرة القدم المغربية حول إمكانية عودة جناح نادي تشلسي الإنكليزي إلى صفوف الأسود، والذي قرر في وقت سابق وقف مسيرته الدولية على خلفية خلاف مع المدرب البوسني الفرنسي. فهل يعود زياش للأسود؟

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دخل اسم وحيد خليلوزيتش ضمن ماضي المنتخب المغربي مع الإعلان عن رحيله الخميس بقرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أعلنت التخلي عن خدماته "بالتراضي".

وكان خليلوزيتش قد دخل في صراع مع جناح تشلسي حكيم زياش، ورفض ضمه إلى صفوف الأسود بالرغم من المطالب الواسعة للجمهور المغربي، التي ظلت تؤكد على حاجة المنتخب إلى لاعب من هذا العيار، باستطاعته أن يشكل دعامة أساسية لرفاقه على مستوى خط الهجوم.

وتضاربت التصريحات بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وخليلوزيتش حول الموضوع، فكلما خرج الأول للتأكيد على عودة نجم تشلسي يرد البوسني متشبثا بقرار الاستبعاد.

وظل رحيله موضوع شائعات متواترة في وسائل الإعلام المحلية خلال الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى احتمال تعويضه بالمدرب السابق لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي.

كما تعرض خليلوزيتش الذي بدأ مشواره مع المغرب صيف 2019، لانتقادات من طرف وسائل إعلام محلية بسبب خياراته التكتيكية وتشكيلة المنتخب، خصوصا بعد فشله في الذهاب بعيدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون أوائل العام الماضي، إذ انتهى مشوار المنتخب عند ربع النهائي على يد مصر (1-2 بعد التمديد).

ولم تنحصر القرارات الاستبعادية للمدرب البوسني بزياش فقط، بل طالت الظهير الجديد لبايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي، لكن الأخير عاد إلى المنتخب في أواخر أيار/مايو من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان خليلوزيتش قد استبعد مزراوي وزياش في المباريات الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك مباراتي الدور الحاسم ضد الكونغو الديمقراطية في نهاية آذار/مارس الماضي، لأسباب انضباطية.

وقال البوسني في نيسان/أبريل الماضي إن استدعاء زياش ومزراوي "قصة وانتهت" بالنسبة إليه، لأن "اللاعب الذي يرفض التدريب، يرفض اللعب، يدعي الإصابات، بالنسبة إلي قصة منتهية".

وكان زياش (29 عاما) قد أعلن مطلع شباط/فبراير اعتزاله اللعب دوليا بعد خلاف مع خليلوزيتش، الذي اتهمه بعدم الاحترام مما يهدد، على حد قوله، تماسك المجموعة، فيما رفض زياش المصالحة مع المدرب والعودة إلى المنتخب. ومن المرجح أن يفتح رحيل خليلوزيتش الباب أمام عودة زياش الى المنتخب الوطني.

فرانس24/ أ ف ب

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