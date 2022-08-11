ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة بعد انتزاعه فوزا ثمينا من إينتراخت فرانكفورت

كرة القدم

© أ ف ب

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من إضافة لقب جديد قياسي إلى سجله الحافل، وذلك بإحرازه كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم عقب الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-صفر الأربعاء في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وبهذا الفوز، يكون النادي الملكي قد تساوى مع فريقي ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

إعلان اقرأ المزيد

حقق فريق ريال مدريد بطل دوري الأبطال فوزا ثمينا على إينتراخت فرانكفورت الأربعاء ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري.

وأظهر إينتراخت بطل الدوري الأوروبي مقاومة في الشوط الأول وأتيحت له بعض الفرص للوصول إلى شباك تيبو كورتوا دون جدوى.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

وقال أنشيلوتي "أغلق إينتراخت المساحات بإحكام وكان من الصعب أن نسيطر على الإيقاع لكننا تعاملنا بشكل جيد بعد ذلك". وأضاف "من الصعب أن نكون في قمة اللياقة في بداية الموسم لكننا تفوقنا لنستهل الموسم بطريقة جيدة".

وكال المدرب الإيطالي، الذي اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية الفائزة بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول في باريس في مايو/أيار الماضي، المديح للقائد بنزيمة، هداف دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وواصل مثنيا عليه "إنه لاعب مهم جدا، قائد للفريق، إذا وصلنا إلى هنا فيرجع فضل كبير إلى إنجازاته لأنه سجل الكثير من الأهداف وأنهى الموسم بشكل رائع، أحرز هدفا اليوم وسينافس على جائزة الكرة الذهبية".

ولعب الفريق الألماني بدون صانع اللعب فيليب كوستيتش القريب من الانتقال ليوفنتوس لكنه بدا أكثر تنظيما بعد هزيمته المذلة بنتيجة 6-1 من بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.

ونال أول فرصة باللقاء حين توغل دياكي كامادا لكنه لم يتمكن من التفوق على كورتوا بتسديدته المنخفضة بالدقيقة 14.

ورد ريال بعد ثلاث دقائق، لكن تسديدة فينيسيوس أبعدها توتا قبل اجتياز خط المرمى كما تصدى الحارس كيفن تراب لفرصة أخرى من اللاعب البرازيلي.

لكن الحارس الألماني أخفق في تقدير تمريرة عرضية بالدقيقة 37 حين حول كاسيميرو الكرة برأسه إلى ألابا ليسجل المدافع النمساوي الهدف الأول من مسافة قريبة.

وحافظ ريال على السيطرة بعد الاستراحة وأجبر تراب على التدخل ببراعة لمنع تسديدة فينيسيوس التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55 قبل أن يسدد كاسيميرو في العارضة بعد دقيقتين.

وأسفر الضغط عن هدف ثان من تعاون فينيسوس وبنزيمة، وساهم هذا الثنائي في 111 هدفا للفريق في الموسم الماضي، ليقضي المهاجم الفرنسي على أي أمل لإينتراخت في تحقيق لقب السوبر لأول مرة.

وتساوى ريال بذلك مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك