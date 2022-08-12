كرة القدم: بنزيمة يبدو الأوفر حظا للفوز بلقب أفضل لاعب في القارة الأوروبية

كرة القدم

أهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة كانت حاسمة في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم الجمعة ترشيح مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين لنيل لقب لاعب العام في القارة الأوروبية للموسم الماضي. وينطلق بنزيما بحظوظ وافراة للفوز بالجائزة نظرا لدوره الحاسم في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا وتسجيله لـ44 هدفا في كل المسابقات أسهمت أيضا في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني.

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سينحصر التنافس على لقب لاعب العام في القارة الأوروبية بين مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطن الأخير لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم (ويفا) الجمعة.

تُكافئ هذه الجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز وستُمنح في 25 آب/أغسطس الحالي على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتصب كل الترشيحات لصالح بنزيمة، الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي في المباراة النهائية وتوج هدافا للمسابقة برصيد 15 هدفا، لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشلسي الإنكليزي.

وأحرز بنزيمة 44 هدفا في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز معه ريال مدريد بطولة إسبانيا.

وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى إينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية الاربعاء، بات بنزيمة ثاني أفضل هدافي ريال مدريد في التاريخ مع 324 هدفا متخطيا أسطورة النادي الملكي راؤول غونزاليس.

وتم اختيار كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وزميل بنزيمة، أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال إذ قام بتصديات كثيرة ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه.

من جهته، أحرز دي بروين بطولة إنكلترا في صفوف مانشستر سيتي وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال ليخسر فريقه أمام ريال مدريد بالذات.

فرانس24/ أ ف ب

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