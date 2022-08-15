ريال مدريد يتمكن من قلب تأخره إلى فوز في بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى ألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، 14 آب/أغسطس 2022.

عانى ريال مدريد بطل الموسم الماضي بالدوري الإسباني الأحد لأكثر من نصف مدة المباراة التي جمعته مع ألميريا العائد حديثا إلى الدرجة الأولى، على أرض الأخير في افتتاح مشواره بالبطولة لهذا العام. فبعد أن تأخر بهدف مبكر سجله البلجيكي لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة، انتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 61 لإحراز التعادل، قبل أن يمنحه البديل النمساوي دافيد ألابا الفوز من ركلة حرة قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

إعلان اقرأ المزيد

تمكن ريال مدريد حامل اللقب وبطل دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبيين بصعوبة من قلب تخلفه أمام مضيفه ألميريا العائد حديثا إلى الدرجة الأولى بعد غياب دام 7 سنوات، إلى فوز 2-1 في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وسجل لوكاس فاسكيس (61) والنمساوي دافيد ألابا (75) هدفي ريال مدريد، بعد أن تقدم ألميريا بطل الدرجة الثانية الموسم الماضي بفضل البلجيكي لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة.

ارتأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة الكأس السوبر ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، ولا سيما في خطي الدفاع والوسط، فأشرك ناتشو فرنانديس والألماني أنتونيو روديغر في مركزي قلب الدفاع بدلا من ألابا الذي سجل أحد هدفي ريال ضد فرانكفورت، والبرازيلي إيدر ميليتاو، كما بدأ المباراة بلاعبي خط الوسط الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني على حساب البرازيلي كازيميرو وصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان تشواميني قد انتقل إلى الفريق الملكي قادما من موناكو مقابل صفقة ضخمة.

في حين قاده في خط الهجوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

بدأ ألميريا المباراة بقوة وفاجأ الضيوف بهدف السبق عن طريق رامازاني الذي تلقى كرة متقنة من إينيغو إيغواراس لينسل من وراء روديغر في الدقيقة (6)، ويسدد كرة عكسية في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا.

وتواصل ضغط ريال مدريد، حيث تدخل حارس ألميريا فرناندو مارتينيس لإنقاذ الموقف من أمام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 16.

ثم تدخل مارتينيس مرة جديدة لإبعاد كرة رأسية سددها روديغر (40).

وظن ريال مدريد بأنه أدرك التعادل لكن الهدف الذي سجله فاسكيس لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (43).

وعلى الرغم من تسديد ريال مدريد 7 كرات بين الخشبات الثلاث لم ينجح في التسجيل خلال الشوط الأول.

ودخل مودريتش بدلا من كامافينغا مطلع الشوط الثاني، قبل أن يدخل البلجيكي إدين هازار بدلا من تشواميني لزيادة فعالية خط الهجوم (58).

وبالفعل، نجح ريال في إدراك التعادل بواسطة فاسكيس إثر دربكة أمام مرمى ألميريا (61).

ألابا ينتزع الفوز بعد نزوله بثوانٍ

ثم لعب أنشيلوتي ورقة أخرى بإشراكه ألابا في ربع الساعة الأخير، فكانت رابحة لأن النمساوي الدولي انبرى لركلة حرة مباشرة بعد نزوله بثوان قليلة في أول لمسة له ليسددها بيسراه من فوق الحائط لتستقر داخل الشباك (75).

وكان ريال مدريد قد حقق موسما استثنائيا بفوزه بالدوري المحلي قبل أن يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول الإنكليزي 1- صفر، معززا رقمه القياسي (14 لقبا) في المسابقة القارية، بفضل تألق بنزيمة المرشح بقوة لحصد الجوائز الفردية الواحدة تلو الأخرى وأبرزها الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وحقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه جيرونا 1- صفر.

وسجل كارلوس سولر هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعانى فالنسيا الذي يشرف عليه مدربه الإيطالي الجديد جينارو غاتوزو، من طرد لاعبه السويسري إيراي كوميرت في الدقيقة 52 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

بيد أن جيرونا لم يتمكن من استغلال النقص العددي في صفوفه منافسه لإدراك التعادل.

وفي مباراة أخرى، عاد ريال سوسييداد من قادش بالفوز بهدف وحيد أيضا سجله الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 24 في أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد المنتقل إليه من ريال مدريد الشهر الماضي بعقد لخمس سنوات.

وكان برشلونة ونجومه الجدد على رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فايكانو السبت.

وتختتم المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا، خيتافي مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع إلتشي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك