الشرطة الإسبانية توقف سارقا انتزع ساعة من معصم مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي

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تمكنت الشرطة الإسبانية من إيقاف سارق سطا على ساعة مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وقالت الشرطة، حسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية، أن السارق انتزع من معصم اللاعب السابق لبايرن ميونيخ ساعته اليديوية عند توقفه أمام مركز "جوان غامبر" للتمارين، للتوقيع للمعجبين.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الإسبانية، أن الوافد الجديد إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سرقت منه ساعته اليدوية خلال توقفه أمام مركز "جوان غامبر" للتمارين للتوقيع للمعجبين.

وأوضحت شرطة كاتالونيا أن شاب تقدم من السيارة وقام بنزع الساعة من معصم المهاجم الدولي.

وبعدما تلقت بلاغا بشأن السرقة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 19 عاما، والذي كان ما يزال يحتفظ بالساعة ويختبئ في أحد الأحراش بالقرب من المركز.

وأوضحت الشرطة أنه وُجهت إليه تهمة "السرقة مع العنف"، لأنه حتى لو لم يتعرض اللاعب لسوء المعاملة، فإن حقيقة إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف.

ويعتبر ليفاندوفسكي أبرز صفقات الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ رحل عن عملاق بافاريا الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2014 للانضمام إلى النادي الكاتالوني مقابل 45 مليون يورو.

فرانس24/ أ ف ب

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