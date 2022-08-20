المنتخبان التونسي والبرازيلي سيتواجهان وديا ضمن استعداداتهما لكأس العالم في قطر

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كرة ديلان برون (الرقم 3) في طريقها إلى مرمى منتخب بلاده تونس في المباراة ضد السنغال في كأس الأمم الأفريقية، في 14 تموز/يوليو 2019.

اتفق المنتخبان التونسي والبرازيلي على إقامة مباراة ودية على أحد الملاعب الأوروبية في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي ستستضيفها قطر في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022. وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين بعد الأولى التي أقيمت في 6 حزيران/يونيو 1973 وانتهت بفوز منتخب السامبا 4-1.

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الجمعة أن نسور قرطاج سيخوضون مواجهتهم الثانية مع البرازيل، وديا في 27 أيلول/سبتمبر المقبل في أوروبا، استعدادا لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكتب الاتحاد التونسي في حسابه على موقع فيس بوك "بعد 50 سنة، يعود المنتخب الوطني التونسي، لمواجهة المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ".

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 حزيران/يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4-1.

وستستضيف البرازيل "باعتبارها الجهة المنظمة، المنتخب الوطني.. في لقاء سيدور في إحدى الملاعب الأوروبية، التي سيقع تحديدها في الأيام القادمة"، بحسب ما أضاف الاتحاد التونسي، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنها ستقام في فرنسا.

ويدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، قبل مواجهة البرازيل ثم ودية أخرى في 22 منه.

وكانت تونس خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في حزيران/يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي (2-صفر) بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي ثم اليابان (3-صفر) بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدانمارك وأستراليا، إذ تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل التي ستواجه غانا أيضا في 23 أيلول/سبتمبر، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا. وسيعلن تيتي مدرب البرازيل الذي سيتخلى عن منصبه بعد نهائيات كأس العالم، عن تشكيلته في التاسع من الشهر المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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