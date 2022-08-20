بطولة مصر لكرة القدم: الزمالك يعزز حظوظه للظفر باللقب وبيراميدز يحقق فوزا ساحقا على ضيفه سموحة

كرة القدم

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انتصر فريق الزمالك المصري الجمعة على مضيفه فاركو بنتيجة 1-0 على ملعب الإسكندرية، ليعزز بذلك حظوظه للفوز بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. وفي مباراة ثانية، تمكن بيراميدز من تحقيق فوز ساحق على ضيفه سموحة بنتيجة 5-1 على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات نفس البطولة. وبذلك يكون بيراميدز قد رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي كان يمني النفس بحسم اللقب قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم.

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حقق فريق بيراميدز المصري الجمعة فوزا ساحقا على ضيفه سموحة 5-1 على ملعب الدفاع الجوي في المرحلة الحادية والثلاثين، ليؤجل بذلك تتويج نادي الزمالك بلقبه الثاني تواليا في الدوري المصري لكرة القدم والرابع عشر في تاريخه

وسجل لبيراميدز المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الثالثة وعبدالله السعيد في الدقيقتين الـ 52 والـ 74 والجنوب إفريقي فاغري لاكاي خلال الدقيقة الـ 82 والـ 90+3، فيما كان مروان حمدي صاحب الهدف الوحيد لسموحة في الدقيقة الـ 12، الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 9 دقائق بعد طرد مدافعه احمد عبد الحكم إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي كان يمني النفس بحسم اللقب قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم عقب فوزه الجمعة على مضيفه فاركو بنتيجة 1-صفر.

وسجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيد فريقه إلى 75 نقطة، فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وأسفر ضغط الزمالك المبكر عن هدف في الدقيقة الثامنة من عرضية أحمد سيد "زيزو" حولها عبد المجيد رأسية على يمين الحارس محمد صبحي.

وتخلى لاعبو فاركو عن تراجعهم الدفاعي وبادروا بالهجوم سعيا لإدراك التعادل، وعلت رأسية أحمد شريف عارضة مرمى محمد عواد، ثم رد محمد أشرف "روقا" بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سيطر عليها صبحي.

ومع مرور الوقت، انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين افتقدت الفعالية والخطورة على المرميين.

وسدد أمام عاشور كرة من مشارف المنطقة سيطر عليها صبحي، ورد محمود حماده بتسديدة مرت بجوار القائم الايسر لمرمى عواد.

وجدد المقاولون العرب آماله في البقاء بعدما عاد الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بفوز عريض على مضيفه مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري جون أوكولي وأمير عابد.

وبذلك، حقق المقاولون العرب فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد شوقي غريب الذي تولى المسؤولية خلفا للمستقيل محمد عوده، رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 15 نقطة في ذيل الترتيب.

فرانس24/ أ ف ب

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