كرة القدم: اتفاق بين الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لتدريب منتخب "أسود الأطلس" في مونديال قطر؟

كرة القدم

© أ ف ب

أعلنت وسائل إعلام مغربية الإثنين، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم قد توصل لاتفاق مع المدافع الدولي السابق وليد الركراكي لتولي الجهاز الفني لمنتخب "أسود الأطلس" خلال بطولة كأس العالم 2022 المقررة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول بقطر.

إعلان اقرأ المزيد

اتفق الاتحاد المغربي لكرة القدم مع المدافع الدولي السابق وليد الركراكي (46 عاما) لتولي مهمة تدريب "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول، وذلك استنادا لما تناقلته وسائل إعلام مغربية الإثنين.

فقد أكد موقع "اليوم 24" الإخباري، أن الجامعة المغربية توصلت إلى "اتفاق نهائي" مع الركراكي "حول كل الأمور المادية والتقنية"، ليخلف في المنصب المدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش الذي انفصل عن الجامعة "بالتراضي"، مضيفا أنه "لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الخبر".

من جانبه، كتب موقع "هسبورت" المتخصص في الرياضة، أن الركراكي "شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب الوطني"، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المغربي لتدريب أسود الأطلس، "لمدة ثلاث سنوات".

وعانى خليلوزيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشلسي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

وبالتالي، من المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب الوطني.

كان المدرب المغربي قد انفصل مؤخرا عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك